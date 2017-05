Quartalszahlen, Fed, Jobdaten: Dax wartet erst einmal ab

Optimismus am Markt: Die Experten erwarten mittelfristig einen weiteren Dax-Höhenflug. Heute bewegt sich der Frankfurter Leitindex vorbörslich kaum. Wichtige Daten könnten den Dax aber im Tagesverlauf anschieben.

Weiter auf Hausse-Kurs sehen Marktteilnehmer die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch. Der Dax könnte nun in den Bereich zwischen 12.550 und 12.600 Punkte einlaufen, meinen Marktanalysten wie Martin Siegert von der LBBW. Mittelfristig sehen Marktanalysten Potenzial in den Bereich zwischen 12.800 und 13.100 Punkte. Erst einmal wird der Dax kaum verändert erwartet. Am Morgen notiert der Frankfurter Leitindex vorbörslich fast auf dem Stand des Vortages bei 12.506 Punkten.

"Der Flow geht in die Eurozone", sagt ein Händler. Auch er meint, mit dem Ausbruch habe die nächste Aufwärtswelle begonnen. Gestützt werde die Stimmung von der weiterhin positiven Berichtsaison.

"Den Zwischenbericht von Apple hat der Markt schnell abgestreift", ergänzt er. Die Apple-Aktie kam nachbörslich um gut zwei Prozent zurück.

Neben den Quartalsberichten stehen am Vormittag Zahlen zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone im Blick. Am Nachmittag bietet der ADP-Bericht einen Vorgeschmack auf den April-Arbeitsmarktbericht, der in den USA am Freitag veröffentlicht wird. Außerdem rücken US-Einkaufsmanager-Indizes in den Blick.

Am Abend gibt die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt. Eine Zinserhöhung der Fed gilt als ausgeschlossen, Experten erwarten aber ein Signal für einen solchen Schritt im Juni.

Fernost: Tokio, Seoul und Hongkong haben zu

An den Märkten in Ostasien und Australien sind viele Akteure zurückhaltend. Ein Grund ist, dass an einigen Plätzen feiertagsbedingt nicht gehandelt wird, so dass von dort Impulse fehlen. Das gilt für Japan, Südkorea und Hongkong.

Dort wo gehandelt wird, zeigt sich keine einheitliche Tendenz. In Sydney fällt das Marktbarometer nach der jüngsten Gewinnstrecke deutlicher zurück um knapp 1 Prozent, belastet unter anderem von schwachen Kursen der schwer gewichteten Bankenaktien. Für Verstimmung sorgt ein enttäuschender Halbjahresbericht der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), der gleichsam den Startschuss für die Bankenergebnisse darstellt. ANZ verlieren 2,5 Prozent, Westpac 1,7 Prozent.

In Shanghai fällt der Composite-Index um 0,3 Prozent zurück, an den Börsen in Singapur und Malaysia steigen die Kurse. In Malaysia helfen gut ausgefallene Konjunkturdaten dem Marktbarometer auf ein Zweijahreshoch. Dort hat sich die industrielle Aktivität im vergangenen Monat erstmals seit zwei Jahren weder belebt. Auch in Taiwan, wo die Aktien vieler Apple-Zulieferer notiert sind, legt der Index leicht zu.

Rohstoffe: Ölpreise auf Erholungskurs

Die Ölpreise legen zu. Ein Barrel der Nordseesorte Brent notiert am Morgen 0,8 Prozent höher bei 50,84 US-Dollar. Das Fass der US-Leichtölsorte WTI kostet 47,95 Dollar - ein Zuwachs von 0,6 Prozent.

Gestützt werden die Ölpreise von neuen Lagerdaten aus den USA. Wie das American Petroleum Institute (API) am Vorabend mitteilte, sanken die Ölvorräte in der vergangenen Woche deutlich und auch der Vorrat an Benzin schrumpfte.

Devisen: Euro tritt auf der Stelle

Kaum verändert präsentiert sich der Euro im frühen Handel. Die Gemeinschaftswährung notiert bei 1,0927 US-Dollar und ist damit auf dem Niveau des Vortages.

Quelle: n-tv.de