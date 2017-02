Höhepunkt der Bilanzsaison: Börsianer steuern wilde Woche an

Was kommt als nächstes aus dem Weißen Haus? An den Börsen fürchten Analysten neue Twitter-Impulse von Trump. Daneben stehen gewichtige Zahlen aus der laufenden Berichtssaison an, unter anderem mit ThyssenKrupp, Munich Re und der Coba.

Die politischen Unwägbarkeiten mit Blick auf den Kurs der USA unter Präsident Donald Trump dürften auch in der neuen Woche größere Sprünge des Dax behindern. Experten sehen den deutschen Leitindex weiterhin im Risikomodus. In den ersten Wochen nach der US-Wahl war der Dax in der Spitze rund 1500 Punkte in die Höhe geschnellt.

"Die Konsolidierungsphase an den Aktienmärkten ist noch nicht vorüber", sagte Analystin Claudia Windt von der Landesbank Helaba. Unsicherheitsfaktor Nummer eins für die Märkte sei weiterhin die Politik Trumps. Sicher geglaubte Bündnisse, Partnerschaften, Allianzen sowie wirtschaftliche Ausrichtungen seien auf dem Prüfstand, schrieb Windt. Vor diesem Hintergrund müssen sich auch Investoren genau überlegen, welche Unternehmen von der neuen Situation profitieren könnten und welche nicht.

Im Freitagshandel vor dem Wochenende war der Dax nach einem unerwartet starken US-Arbeitsmarktbericht für Januar moderat im Plus bei 11.651,49 Punkten aus dem Handel gegangen. Auf Wochensicht büßte der deutsche Leitindex allerdings 1,38 Prozent ein.

Die überwiegend positiv aufgenommenen Arbeitsmarktzahlen lösten an den US-Aktienmärkten steigende Kurse aus. Angeführt wurde die US-Gewinnerliste am Freitag von einem starken Finanzsektor. Präsident Trump stellte mit einem weiteren Dekret am Freitag die Weichen dafür, entscheidende Regelungen für die US-Finanzbranche zu lockern. Davon könnten vor allem die mächtigen Wall-Street-Firmen profitieren.

Entsprechend gehörten die Aktien von Morgan Stanley und Goldman Sachs mit Kursaufschlägen von rund 5 Prozent zu den größten Gewinnern. Der Dow-Jones-Index überstieg wieder die viel beachtete Marke bei 20.000 Punkten, die er erst vorige Woche erstmals überhaupt überwunden hatte. Letztlich legte er um 0,94 Prozent auf 20.071,46 Punkte zu. Auf Wochensicht ergibt sich wegen der Kursverluste der vergangenen Tage aber dennoch ein kleines Minus von 0,1 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 gewann am Freitag 0,73 Prozent auf 2297,42 Punkte. Der Nasdaq 100 rückte um 0,27 Prozent auf 5161,60 Punkte vor.

In den kommenden Tagen dürften die Konzernergebnisse aus der laufenden Bilanzsaison viel Aufmerksamkeit auf die betriebswirtschaftlichen Perspektiven ziehen. "Die neue Woche steht zwar stark im Fokus von Unternehmensdaten", sagte der Geschäftsführer des Vermögensverwalters Veritas Investment, Dirk Rogowski. "Das setzt allerdings voraus, dass Herr Trump seine 'Twitter Finger' im Griff hat."

Die Tweets von Trump zu den verschiedensten Themen halten bereits seit Wochen die Anleger auf Trab und haben schon oft die Aktienkurse betroffener Unternehmen bewegt. Die Spanne reicht dabei von Rüstungskonzernen wie Boeing und Lockheed Martin, denen Trump in knappen Wortmeldungen überteuerte Produkte vorwirft, bis hin zu den japanischen und deutschen Autobauern, denen Trump hohe Einfuhrzölle androhte.

Belastbarere Orientierungsmarken liefert in der kommenden Woche die Agenda der Konjunkturdaten: Bereits am Montag stehen hierzulande Daten zum Auftragseingang der Industrie im Dezember an. Einen Tag später folgen Angaben zur deutschen Industrieproduktion Ende des letzten Jahres.

Ab Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit dann stärker auf die Berichtssaison der Unternehmen. Mit dem Rückversicherer Munich Re hat sich ein Schwergewicht am deutschen Aktienmarkt mit seinen Geschäftszahlen angekündigt. Hinzu kommen der Anlagenbauer Gea Group und der Technologiekonzern Jenoptik.

Zur Wochenmitte wird unter anderem der Lichtspezialist Osram Rechenschaft über das abgelaufene Quartal ablegen. Am Donnerstag steht der Höhepunkt des Zahlenreigens in der neuen Woche an. Dann ziehen unter anderem die Commerzbank, der Industrie- und Stahlkonzern ThyssenKrupp, der Maschinenbauer Heideldruck und der Sportartikelhersteller Puma Bilanz.

Von einigen Ausnahmen abgesehen hätten die Unternehmen bislang mit ihren Geschäftszahlen überzeugt, schrieb der Experte Markus Wallner von der Commerzbank in einer ersten Zwischenbilanz zur laufenden Berichtssaison. Insofern dürften die Analysten nunmehr in weniger Fällen als zuvor ihre Gewinnschätzungen für 2017 nach unten revidieren, was den deutschen Aktienmarkt stützen sollte.

Quelle: n-tv.de