Marktberichte

Gute Vorgaben aus USA und Japan: "Befreiter" Dax macht Börsianern Hoffnung

Das Wetter in Deutschland mag grau und trostlos sein. Doch bei den Börsianern herrscht derzeit beste Herbst-Stimmung. Händlern zufolge hat auch der US-Markt eine wichtige Hürde genommen. Das dürfte den Dax zusätzlich antreiben.

Mit weiter steigenden Kursen an Europas Börsen rechnen Händler am Morgen. Die guten Vorlagen aus den USA und Japan dürften weiter treiben. So ist der S&P-500-Index aus seiner langanhaltenden Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen. Durch den Test der wichtigen 2.140er-Marke wurde dies am Vorabend bestätigt. Stärkste Sektoren waren in den USA Banken und Autos, die auch in Europa fester erwartet werden. Auch der Halbleitersektor konnte zulegen. Der Dax wird am Morgen rund 40 Punkte fester erwartet um 10.800 Zähler.

"Der Optionsverfall am Freitag hat wie ein Befreiungsschlag gewirkt", sagt ein Händler. Bis zu diesem Stichtag hätten Positionen am Terminmarkt einen Ausbruch nach oben verhindert. Dieses Hemmnis sei nun beseitigt. Zudem werde der Aufschwung auch fundamental getragen, ergänzt ein anderer Händler: "Die Einkaufsmanagerindizes gestern waren klasse". Dies mache Hoffnung auch auf einen starken Ifo-Index, der als europaweit wichtigstes Wirtschaftsbarometer gilt. Der Index wird um 10.00 Uhr vorgelegt.

Dazu stütze eine bisher überraschend gute Berichtssaison. So hätten bisher 120 Unternehmen aus dem S&P-500-Index ihre Quartalsdaten vorgelegt, davon hätten 78 Prozent die Erwartungen übertroffen, was deutlich über dem historischen Durchschnitt liege. In Europa stehen im Fokus die Zahlen unter anderen von Novartis, Orange und Fiat, in Deutschland legen Covestro, MTU Aero und KWS Saat ihre Daten vor.

Asien: Japan stark, China schwach

Keine einheitliche Tendenz bildet sich an den Märkten in Ostasien aus. Während in Japan und Australien Gewinne verbucht werden, liegen die übrigen Märkte überwiegend im Minus. In Südkorea kommt der Markt trotz ordentlich ausgefallener BIP-Daten etwas zurück.

Der Nikkei-225 in Japan steigert sich um 0,7 Prozent auf 17.347 Punkte, unterstützt von den US-Einkaufsmanagerdaten zum produzierenden Gewerbe. Die Daten haben die Spekulation weiter befestigt, dass es im Dezember zu einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank kommen dürfte, was wiederum den Dollar stärkt.

Weniger freundlich sieht es an die chinesischen Börsen aus. Während ein Rückgang des Yuan etwas belastet, stützen festere Rohstoffwerte den Markt. Das neuerliche Sechsjahrestief der chinesischen Währung befeuert Sorgen, dass sich die Devise auf einem anhaltenden Abwärtspfad bewegt mit der Gefahr, Liquiditätsabflüsse nach sich zu ziehen. Erneut vorn liegen die Aktien des Kohle- und Stahlsektors. Analysten rechnen damit, dass die Regierung in Peking zunehmend Kapazitäten senken wird, um die Sektoren profitabler zu machen.

In Seoul fällt der Kospi um 0,5 Prozent, nachdem das BIP im dritten Quartal um 2,7 Prozent gestiegen nach einem Plus von 3,3 Prozent in der Periode zuvor. Dennoch lag das Wachstum damit höher, als von Experten mit 2,5 Prozent im Jahresvergleich erwartet. Geschäftsinvestitionen seien zurückgegangen, der private Konsum schwächle und die Exporte hätten nachgelassen, kritisieren einige Marktteilnehmer.

Rohstoffe: Öl verliert leicht

Die Ölpreise geben im frühen Handel geringfügig nach. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Dezember kostet am Morgen 51,34 US-Dollar. Das sind 12 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI fällt um vier Cent auf 50,48 Dollar.

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank dürften die Ölpreise in den kommenden Tagen eher fallen. "Die Abwärtsrisiken nehmen zu", hieß es in einem Marktkommentar. Die Experten begründen dies mit der Haltung des Irak in der Frage einer möglichen Begrenzung oder Kürzung der Fördermenge durch die Organisation erdölexportierender Länder (Opec). "Der Irak wird einer Kürzung seiner Ölproduktion bei der Opec-Sitzung Ende November kaum zustimmen." Für Dienstag sind dazu weitere Gespräche zwischen Vertretern der Opec und des Irak angesetzt.

Devisen: Euro bleibt schwach

Der Euro bewegt sich am Morgen kaum. Die Gemeinschaftswährung liegt mit 1,0881 US-Dollar ungefähr auf dem Niveau vom Montag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0891 (Freitag: 1,0886) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9182 (0,9186) Euro.

Im längerfristigen Vergleich ist der Euro derzeit schwach. Am Freitag hatte er bei 1,0859 Dollar den tiefsten Stand seit März erreicht. Experten machen dafür sowohl jüngste Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi als auch einen auf breiter Front starken Dollar verantwortlich.

Quelle: n-tv.de