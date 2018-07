Startseite

Es geht um 85 Milliarden Dollar: US-Regierung torpediert Time-Warner-Deal

AT&T hat den milliardenschweren Kauf von Time Warner bereits im Juni abgeschlossen. In trockenen Tüchern scheint er aber noch nicht, denn das US-Justizministerium schießt gegen die Übernahme.

Der Streit über den Kauf der CNN-Mutter Time Warner durch den Telekomkonzern AT&T geht in eine neue Runde. Das US-Justizministerium kündigte an, gegen ein Urteil in Berufung zu gehen, mit dem die 85 Milliarden Dollar schwere Übernahme genehmigt wurde. Das Ministerium hatte AT&T aus kartellrechtlichen Gründen verklagt, unterlag jedoch in dem Prozess.

Nach Darstellung der Behörde würde der Zusammenschluss den Verbrauchern schaden. Auch US-Präsident Donald Trump hat sich gegen den Kauf ausgesprochen.

Kauf bereits im Juni abgeschlossen

AT&T zeigte sich von der Entscheidung überrascht. Das Urteil sei sorgfältig, tatsachenbezogen und gut begründet gewesen, sagte Firmenjustitiar David McAtee. Ein Sprecher des Ministeriums gab keine Stellungnahme ab.

Die AT&T-Aktie verlor im nachbörslichen Handel mehr als ein Prozent. Der Konzern hatte den Kauf von Time Warner bereits im Juni abgeschlossen.

Quelle: n-tv.de