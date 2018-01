Startseite

Im Krypto-Fieber: Kodak plant Coin - Aktienkurs explodiert

Alles, was mit Digitalgeld zu tun hat, lässt Anlegerherzen gerade höher schlagen. Das jüngste Beispiel: Kodak. Der einstige Foto-Pionier kündigt eine eigene Digitalwährung samt Plattform an und der Aktienkurs schießt in die Höhe.

Mit einem Kursplus von fast 120 Prozent haben die Kodak-Aktien am Dienstag aufgewartet. Der Grund: Das Unternehmen hat eine eigene Kryptowährung für Fotografen angekündigt. Die Basis für das Angebot bildet die Blockchain-Technologie, die auch beim Digitalgeld Bitcoin zum Einsatz kommt.

Mit dem so genannten KodakCoin und der dazugehörigen Plattform KodakOne sollen Fotografen ihre Autorenrechte absichern und die Bilder vermarkten können, wie das Unternehmen ankündigte. Über die Plattform soll zugleich das Netz beobachtet werden, um eine unerlaubte Nutzung geschützter Bilder zu stoppen.

In der Spitze schoss der Aktienkurs im US-Handel daraufhin rund 130 Prozent auf über7 Dollar in die Höhe. Zum Handelsende standen 119 Prozent.

Kodak hatte einst die Entwicklung der klassischen Fotografie maßgeblich geprägt, verlor aber mit dem Vormarsch der digitalen Bilder den Anschluss. Aus einem Insolvenzverfahren ging das US-Unternehmen als Spezialist für digitalen Druck hervor.

Quelle: n-tv.de