ZertifikateAwards 2017: Wer hat das beste Zertifikat?

Einmal im Jahr werden in Berlin die besten Zertifikate mit den Zertifikate Awards prämiert. Und dabei kann jeder ein Wörtchen mitreden. Denn für das "Zertifikat des Jahres" kann das Publikum aus zwölf nominierten Zertifikaten auswählen. Stimmen Sie mit ab!

Es ist wieder soweit: Die Zertifikate-Awards stehen vor der Tür! Zum insgesamt 16. Mal zeichnet Der Zertifikateberater gemeinsam mit n-tv sowie den Hauptsponsoren Börse Frankfurt Zertifikate und Börse Stuttgart die besten Zertifikate-Emittenten des Jahres aus. Am 23. November werden beim Gala-Abend in der Hauptstadtrepräsentanz von Bertelsmann in Berlin sieben Awards für die einzelnen Produktkategorien verliehen. Darüber hinaus werden die Häuser mit dem besten Anlegerservice und dem besten Primärmarkt-Angebot ausgezeichnet und die Gesamtpreise vergeben. Über die Preisträger entscheidet eine mit mehr als 30 renommierten Experten besetzte Fachjury.

Außerdem haben Sie bis zum 02. November 2017 die Möglichkeit, an der Publikumsabstimmung der ZertifikateAwards 2017/2018 teilzunehmen. In folgenden Kategorien können Sie mitbestimmen und für die Auszeichnung der Besten sorgen:

Zertifikatehaus des Jahres

Zertifikat des Jahres

Bester Online-Broker

Bestes Zertifikate-Portal

Stimmen Sie hier ab!

Für den Jurypreis werden die Leistungen der Emittenten in neun Kategorien ermittelt:

Anlegerservice

Discountzertifikate

Bonuszertifikate

Aktienanleihen

Expresszertifikate

Kapitalschutzzertifikate

Primärmarkt

Partizipationszertifikate

Hebelprodukte

Für jede Kategorie werden vor der Jury-Abstimmung mehrere Häuser nominiert, die in den vorangegangenen zwölf Monaten durch eine besonders attraktive Angebotspalette oder bemerkenswerte Neuerungen aufgefallen waren. Somit ist bereits die Nominierung selbst als Auszeichnung zu verstehen, auch wenn am Ende in jeder Disziplin nur die erstplatzierten Institute eine der begehrten Trophäen in Empfang nehmen können.

Alle Infos zum ZertifikateAward 2017 finden Sie hier.

Quelle: n-tv.de