ZertifikateAwards 2016: Wer hat das beste Papier?

Am 25. November zeichnet „Der Zertifikateberater“ gemeinsam mit n-tv, Börse Frankfurt Zertifikate und der Börse Stuttgart die besten Zertifikate-Emittenten 2016 aus. Stimmen Sie mit ab!

Die Oscars der Emittentenwelt: Die 15. ZertifikateAwards werden vergeben! Sie sind die führende Auszeichnung für die besten Anbieter und Produkte im deutschen Markt für Retail-Derivate. Beim Gala-Abend in der Hauptstadtrepräsentanz von Bertelsmann in Berlin werden sieben Awards für die einzelnen Produktkategorien verliehen. Darüber hinaus werden die Häuser mit dem besten Anlegerservice und dem besten Primärmarkt-Angebot ausgezeichnet und die Gesamtpreise vergeben. Über die Preisträger entscheidet eine Jury aus 34 Experten.

Außerdem werden die Gewinner in den Kategorien "Zertifikatehaus des Jahres", "Zertifikat des Jahres", "Bester Online-Broker" und "Bestes Zertifikate-Portal" ausgezeichnet. Beim Publikum-Award entscheiden Sie, wer ihn bekommt! Klicken Sie hier, um zur Abstimmung zu kommen. Zur Auswahl stehen Häuser von B wie Barclays über D wie Deutsche Bank bis zu V wie Vontobel.

Die Vergabe der übrigen Preise basiert auf dem unabhängigen Urteil einer Expertenjury, unter Leitung von Ralf Andreß, Chefredakteur "Der Zertifikateberater" und Daniela Helemann, Redakteurin "Der Zertifikateberater". Die Jury besteht aus mehr als 30 Fachjournalisten, Produktentscheidern und Vermögensverwaltern sowie Vertretern aus Wissenschaft und Consulting-Gesellschaften.

Die Jury analysiert dabei die Leistungen der Emittenten in neun Kategorien:

Anlegerservice

Discountzertifikate

Bonuszertifikate

Expresszertifikate

Aktienanleihen

Kapitalschutzzertifikate

Partizipationszertifikate

Primärmarkt

Hebelprodukte

Für jede Kategorie werden vor der Jury-Abstimmung mehrere Häuser nominiert, die in den vorangegangenen zwölf Monaten durch eine besonders attraktive Angebotspalette oder bemerkenswerte Neuerungen aufgefallen waren. Somit ist bereits die Nominierung selbst als Auszeichnung zu verstehen, auch wenn am Ende in jeder Disziplin nur die erstplatzierten Institute eine der begehrten Trophäen in Empfang nehmen können.

Eine Ausnahmestellung nimmt die vielleicht wichtigste Wertungskategorie "Anlegerservice" ein. Hierfür ist jedes im deutschen Markt aktive Zertifikate-Haus automatisch nominiert. In dieser Kategorie entscheiden die Juroren in freier und begründeter Abstimmung unter allen Emittenten.

Alle Infos zum ZertifikateAward 2016 finden Sie hier.

Quelle: n-tv.de