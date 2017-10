Startseite

ETCs auf effektives Gold: Unmittelbares Gold-Investment

Exchange Traded Commodities (ETCs) auf Gold richten sich an Investoren, die Gold als langfristige Sicherheitsanlage betrachten, sich aber nicht mit den Problemen der Lagerung auseinandersetzen möchten.

Der Preis für eine Feinunze Gold (ISIN: XC0009655157) verzeichnete Anfang September 2011 bei knapp 1920 USD ein Allzeithoch. Seitdem fiel der Preis des Edelmetalls auf bis zu 1.050 USD (Dezember 2015). Mittlerweile konnte sich der Goldpreis – von heftigen Kursschwankungen begleitet – wieder auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 1.300 USD erholen.

Privatanleger, die Zuflucht in das oftmals als "Safe Haven" bezeichnete Gold suchen, stehen oft vor der Frage, wie sie am besten – das heißt transparent, sicher und zu günstigen Transaktionskosten - in Gold investieren können.

Exchange Traded Commodities (ETCs), wie XETRA-Gold und EUWAX-Gold stellen eine transparente und vor allem kostengünstige Alternative zum direkten Investment in Gold dar. Die meisten Derivate (Tracker-, Hebel- und Anlagezertifikate sowie Optionsscheine) verbriefen das Recht auf die Zahlung eines Differenzbetrages, nicht aber auf Auslieferung des Basiswertes. Für langfristig agierende Anleger ist auch das Kreditrisiko der Emittenten ein Thema. Deshalb setzen diese vorzugsweise auf Münzen und Barren.

Allerdings wirken sich die hohen Spannen zwischen An- und Verkauf und die Lagerkosten bei der Investition in physisches Gold naturgemäß negativ auf die Renditechancen aus. Darüber hinaus wirft der Besitz physischen Goldes das Problem der sicheren Verwahrung auf.

EUWAX Gold II mit täglicher Ausübungsmöglichkeit ab 1 Gramm Gold

Die Open End-Inhaberschuldverschreibung EUWAX-Gold, ISIN: DE000EWG0LD1, verbrieft das Recht auf Ausübung und Lieferung von physischem Gold. Dahinter steht die Selbstverpflichtung des Emittenten (Börse Stuttgart Securities GmbH), jederzeit 100 Prozent der ausstehenden kleinsten handelbaren Einheiten (IHS) mit tatsächlichen Goldbeständen zu unterlegen. Die kleineste handelbare Einheit bezieht sich auf ein Gramm Gold in Form eines Kleinbarrens.

Vor einigen Tagen brachte die Börse Stuttgart Securities GmbH mit dem EUWAX-Gold II, ISIN: DE000EWG2LD7, ein weiteres ETC-Produkt auf den Goldpreis auf den Markt. Wie beim EUWAX-Gold bezieht sich die kleineste handelbare Einheit auf 1 Gramm Gold. Während beim EUWAX-Gold mindestens 100 IHS oder ein Vielfaches am jeweils dritten Freitag eines Kalendermonats ausgeübt werden kann, besteht beim EUWAX-Gold II die Ausübungsmöglichkeit bereits ab einem Gramm Gold an jedem Bankarbeitstag. Wegen der hohen prozentuellen Auslieferungskosten erscheint eine Auslieferung von weniger als 100 Gramm nicht als wirtschaftlich sinnvoll.

ZertifikateReport-Fazit: Die EUWAX-Gold-ETCs richten sich an Investoren, die Gold als langfristige Sicherheitsanlage betrachten, sich aber nicht mit den Problemen der Lagerung auseinandersetzen möchten.

Quelle: n-tv.de