Startseite

4,1% Zinsen, 30% Sicherheit: Unilever-Express-Zertifikat

Mit einem neuen Express-Zertifikat auf die Unilever-Aktie können Anleger bereits im Fall einer Seitwärtsbewegung der Aktie eine attraktive Rendite erzielen.

Unilever, der Konsumgüterkonzern mit Hauptsitzen in London und Rotterdam, ist mit über 400 Marken einer der größten Hersteller von Lebensmitteln, Kosmetik-, Haushalts-, Körperpflege- und Textilpflegeprodukten weltweit. Schwellen- und Entwicklungsländer machen mittlerweile über die Hälfte des Umsatzes aus: Laut Konzern finden sich in 7 von 10 Haushalten Unilever-Produkte; täglich nutzen über 2 Milliarden Menschen in mehr als 190 Ländern ein Unilever-Produkt. Wer also nach einer Anlage mit einem bewährten (und wenig aufregendem!) Geschäftsmodell mit diversifizierten und kontinuierlichen Erträgen sucht, könnte auf die Unilever-Aktie setzen; für besonders risikobewusste Anleger gibt es Aktie mit Sicherheitspuffer in Form eines Express-Zertifikats.

6,5 Jahre Laufzeit – 30 Prozent Puffer zum Laufzeitende

Der Schlusskurs (Referenzpreis) der Unilever-Aktie vom 17.11. (anfänglicher Bewertungstag) definiert die Konditionen des neuen Express-Zertifikats (ISIN DE000HW82GG6) der HypoVereinsbank: Der Rückzahlungslevel wird auf Höhe des Referenzpreises festgelegt, aktuell wäre dies bei 47,50 Euro. Die endfällige Barriere wird auf 70 Prozent fixiert, das entspräche 33,25 Euro – auf diesem Niveau handelte die Aktie zuletzt im Januar 2015; das 5-Jahres-Tief lag bei 27,16 Euro (Februar 2014).

Schließt die Aktie am ersten Bewertungstag (17.5.2019) auf oder oberhalb des Rückzahlungslevels, wird das Zertifikat fällig und zu 1.072,80 Euro ("langer erster Kupon") zurückgezahlt; andernfalls verlängert sich die Laufzeit zunächst um ein Jahr. Der mögliche Rückzahlungsbetrag liegt dann bei 1.121,20 Euro; am dritten Bewertungstag stehen 1.169,80 Euro zur Rückzahlung an usw.

Kommt es an keinem der fünf Bewertungstage zu einer vorzeitigen Fälligkeit, wird der Aktienschlusskurs am finalen Bewertungstag (17.5.2024) mit der wesentlich niedrigeren Barriere verglichen. Solange diese nicht unterschritten wird, erhalten Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 1.315,20 Euro; ansonsten erfolgt die Lieferung von 21 Aktien ( = 1.000 Euro / 47,50 Euro; Bruchteile in bar). Werden diese später zu einem Kurs unter dem Referenzpreis verkauft, entstehen die gleichen Verluste wie bei einem Direktinvestment bei Emission (vor Dividenden). Das Express-Zertifikat kann noch bis zum 17.11. mit 1 Prozent Ausgabeaufschlag zum Ausgabepreis von 1.010 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das Zertifikat eignet sich für defensive Aktienanleger, die eine moderat optimistische Erwartung für die Aktie teilen und bereits im Fall einer Seitwärtsbewegung eine attraktive Rendite erzielen möchten. Mit dem 30-prozentigen Sicherheitspuffer zum Laufzeitende lassen sich zwischenzeitliche Kursrückgänge komfortabel "aussitzen".

Quelle: n-tv.de