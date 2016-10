Zertifikate

Gute Wahl: Clinton- oder Trump-Profiteure: US-Wahlgewinner-Basket-Zertifikat

Die Vontobel-Baskets sind eine smarte Lösung für alle Anleger, die mit einem kurzen Anlagehorizont (1 Jahr) auf die Wahlgewinner der USA setzen möchten.

Am 8.11. wählen die Amerikaner ihren 45. Präsidenten. Wer nach der wohl größten medialen Schlammschlacht die Nase vorne haben wird, ist nach wie vor unklar – Umfragen deuten auf einen sehr knappen Ausgang hin. Wer sich nach der Wahl an der Börse positionieren möchte, der könnte bis zum 8.11. die Zertifikate auf einen Clinton-Basket (DE000VN4SHC2) UND Trump-Basket (DE000VN4SDT5) zeichnen – nach der Wahl legt Vontobel dann NUR den Wahlgewinner-Basket auf.

Kurze Laufzeit von 1 Jahr

Von der Wahl Hillary Clintons sollten aufgrund ihres Festhaltens an der staatlichen Krankenversicherung "Obamacare" vor allem (Akut-)Krankenhäuser und Generika-Hersteller profitieren. Die avisierten Steuererleichterungen für den Mittelstand sprechen für Aktien des zyklischen ebenso wie des Basiskonsums. Das Festhalten an bestehenden Handelsabkommen und ein grundsätzliches Bekenntnis zur Globalisierung begünstigen die großen, hochkapitalisierten Exportunternehmen. Da systemische Großbanken stärker reguliert werden sollten, dürften kleinere, regional tätige Institute gewinnen. Insgesamt 16 Aktien dieser Branchen gehen mit einer Startgewichtung zwischen 3 und 10 Prozent in die Basket-Berechnung ein; der Bewertungstag ist der 9.11.2017.

Wird hingegen Donald Trump gewählt, dann sollten vor allem die großen, systemischen Banken und die heimischen Industrieunternehmen von weniger Regulierung, der Kündigung von Handelsabkommen sowie der Einführung von Zollschranken, erhöhten Verteidigungsausgaben und dem Festhalten an fossiler Energieerzeugung profitieren. Insgesamt 17 Aktien dieser Branchen gehen mit einer Startgewichtung zwischen 4 und 7 Prozent in die Basket-Berechnung ein; der Bewertungstag ist der 14.11.2017.

ZertifikateReport-Fazit: Die Vontobel-Baskets sind eine smarte Lösung für alle Anleger, die mit einem kurzen Anlagehorizont (1 Jahr) auf die Wahlgewinner der USA setzen möchten. Sie sollten allerdings grundsätzlich bedenken, dass die Börsenentwicklung nicht nur von der Politik beeinflusst wird und die gestiegene Unsicherheit – insbesondere im "Trump-Fall" – kurzfristig zu Kursverlusten führen kann.

Quelle: n-tv.de