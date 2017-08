Startseite

6,00% Zinsen, 35% Schutz: Total-Memory Express-Zertifikat

Mit einem neuen Memory Express-Zertifikates auf die Total-Aktie können Anleger in maximal 5 Jahren bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Bruttojahresrendite in Höhe von 6,00 Prozent erzielen.

Im Gegensatz zu einem direkten Investment in Öl, das in den vergangenen 5 Jahren mit einer Halbierung des Kapitaleinsatzes verbunden gewesen wäre, konnten Anleger, die vor 5 Jahren in Ölaktien investiert haben, deutliche Kursgewinne für sich verbuchen. Mit der Aktie des französischen Mineralölkonzerns Total (ISIN: FR0000120271) konnten Investoren trotz einiger zwischenzeitlicher Kurseinbrüche im genannten Zeitraum einen Kursgewinn von mehr als 20 Prozent erzielen. Darüber hinaus fettete die Dividendenrendite von bis zu 6 Prozent in den vergangenen Jahren die Portfoliorendite deutlich auf.

Für Anleger, die in den nächsten Jahren einen stabilen Kursverlauf der Total-Aktie ausnutzen möchten, um mit einem Sicherheitspuffer von 35 Prozent eine Jahresrendite von 6,00 Prozent zu erwirtschaften, könnte die Investition in das neue Société Générale-Memory Express-Zertifikat auf die Total-Aktie eine Überlegung wert sein.

6,00% Zinsen, 35% Sicherheitspuffer

Der am 7.8.17 an der Euronext ermittelte Total-Schlusskurs wird als Basispreis für das Memory Express-Zertifikat fixiert. Bei 68 Prozent des Startkurses wird die Memory-Barriere liegen. Notiert die Total-Aktie am ersten Bewertungstag (7.8.18) auf oder oberhalb der Einlösungsschwelle, die mit dem Basispreis identisch sein wird, dann wird das Zertifikat am 14.8.18 mit dem Nennwert von 100 Prozent plus einer Zinszahlung in Höhe von 6,00 Prozent zurückbezahlt. Wird der Aktienkurs an diesem Tag zwischen der Memory-Barriere und dem Basispreis gebildet, dann wird nur der 6,00-prozentige Zinskupon ausbezahlt und die Laufzeit des Zertifikates verlängert sich zumindest um ein weiteres Laufzeitjahr, nach dem die gleiche Vorgangsweise wie am ersten Bewertungstag angewendet wird.

Wenn die Total-Aktie an einem der Bewertungstage unterhalb der Memory-Barriere notiert, dann entfällt die Zinszahlung für das vorangegangene Laufzeitjahr. Die entgangene Zinszahlung wird allerdings nachbezahlt, wenn der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage wieder oberhalb der Memory-Barriere liegt. Läuft das Zertifikat bis zum finalen Bewertungstag (8.8.22), dann wird es mit dem Nennwert und den ausstehenden Zinszahlungen getilgt, wenn der Aktienkurs auf oder oberhalb der Memory-Barriere gebildet wird. Befindet sich die Total-Aktie an diesem Tag mit mindestens 35 Prozent im Vergleich zum Basispreis im Minus, dann wird das Zertifikat mit der negativen prozentuellen Kursentwicklung der Total-Aktie im Vergleich zum Basispreis zurückbezahlt.

Das SG-Memory Express-Zertifikat auf die Total-Aktie, maximale Laufzeit bis 15.8.22, ISIN: DE000SGM97F4, kann noch bis 7.8.17 in einer Stückelung von 100 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Memory Express-Zertifikates auf die Total-Aktie ermöglicht in maximal 5 Jahren bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Bruttojahresrendite in Höhe von 6,00 Prozent.

Quelle: n-tv.de