Startseite

4,8% Express-Chance : Stoxx Europe 600 Oil & Gas

Das neue Express-Zertifikat auf einen (halbwegs) diversifizierten Stoxx Europe 600 Oil & Gas-Index bietet Kuponchancen, die selbst bei vergleichbaren Strukturen auf Einzelaktien nicht häufig zu finden sind.

Das derzeitige Auf und Ab beim Ölpreis hat viele Ursachen: Zweifel über das weltweite Wirtschaftswachstum, OPEC-Förderkürzungen, die Schiefergas- und LNG-Konkurrenz und nicht zuletzt die Ungewissheit über die Stabilität der Golfregion nach den jüngsten Zerwürfnissen einiger Länder gegenüber dem Emirat Katar sind nur einige. Die Unsicherheit bezüglich der Ölpreisentwicklung schlägt direkt in Form steigender Volatilitäten auf die Ölaktien durch. Von deren Schwankungsfreudigkeit können nicht nur kurzfristig orientierte Trader, sondern auch konservativere Anleger profitieren: Je höher die Volatilitäten, desto besser werden die Konditionen von Produkten, mit denen Anleger implizit Volatilität verkaufen: Aktienanleihen, Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate. Insbesondere bei letzteren werden sehr attraktive Express-Kupons und niedrige Barrieren möglich.

Maximale Laufzeit von 4 Jahren – jährliche Beobachtungstermine

Wer nicht von der Entwicklung einer einzelnen Aktie abhängig sein möchte, setzt auf den Sektor-Index Stoxx Europe 600 Oil & Gas, der die 20 größten Öl- und Gaskonzerne Europas versammelt. Anleger sollten allerdings wissen, dass dieser zu drei Vierteln von Total, Royal Dutch, BP, Eni und Repsol dominiert wird. Die Konditionen des Express-Zertifikats der Erste Bank (AT0000A1W8M5) auf diesen Index werden am Ende der Zeichnungsfrist (27.6.2017) fixiert, wobei die Tilgungsschwelle bei 100 Prozent des Schlusstandes (aktuell 300 Punkte) und die endfällige Barriere bei 60 Prozent (=180 Punkte) definiert werden. Diese Barriere wäre in den letzten fünf Jahren nie unterschritten worden.

Das Zertifikat wird vorzeitig fällig, sofern der Index am ersten der jährlichen Bewertungstage auf oder oberhalb der Tilgungsschwelle notiert. Dann erhalten Anleger den Nominalbetrag von 1.000 Euro plus 48 Euro (= 4,8 Prozent) Express-Kupon zurückgezahlt und das Produkt erlischt. Notiert der Index unterhalb der Tilgungsschwelle, verlängert sich die Laufzeit zunächst um ein Jahr; dann wird erneut geprüft. Nun fällt allerdings der mögliche Express-Kupon mit 96 Euro doppelt so hoch aus. Am finalen Bewertungstag wird der Indexstand nicht mehr mit der Tilgungsschwelle, sondern mit der wesentlich niedrigeren Barriere verglichen. Anleger erhalten 1.000 + 192 Euro Express-Kupons, wenn die Barriere an diesem Tag nicht unterschritten wird. Kurse unterhalb der Barriere resultieren in einem Rückzahlungsbetrag, der exakt den Kursverlust des Index gegenüber dem Emissionstag widerspiegelt.

Zertifikatereport-Fazit: Das Express-Zertifikat auf einen (halbwegs) diversifizierten Index bietet Kuponchancen, die selbst bei vergleichbaren Strukturen auf Einzelaktien nicht häufig zu finden sind. Der Sicherheitspuffer erweist sich historisch betrachtet als komfortabel, wodurch sich das Produkt auch für defensive und einkommensorientierte Anleger eignet, die von einer Seitwärtsbewegung des Ölpreises ausgehen.

Quelle: n-tv.de