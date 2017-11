Startseite

5,8% Zinsen, 25% Schutz : Royal Dutch Shell Express-Zertifikat

Das neue Express-Zertifikat auf die Royal Dutch Shell-Aktie eignet sich für risikobewusste Anleger, die ein international diversifiziertes Aktienportfolio führen und von einem (mindestens) konstanten Ölpreis ausgehen.

Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 200 Mrd. Euro gehört Royal Dutch Shell zusammen mit ExxonMobil, ConocoPhilips, Chevron, BP, Total und Eni zu den "Big Oils" oder "Supermajors" – den weltweit größten Playern der Öl- und Gasförderung, -verarbeitung und –vermarktung. Die 12-Monats-Kursziele der Analysten in den letzten 30 Tagen sind durchweg positiv und reichen vom aktuellen Kursniveau bei 26,50 bis zu 30 Euro. Anleger, die von lediglich moderaten Kurssteigerungen oder gar einer Seitwärtsbewegung ausgehen, könnten mit einem Express-Zertifikat von einer vorab bekannten Maximalrendite und einem komfortablen Sicherheitspuffer profitieren.

5 Jahre Laufzeit – 25 Prozent Sicherheitspuffer zum Laufzeitende

Die LBBW legt unter der ISIN DE000LB1MNT9 ein Express-Zertifikat auf, das bis zum 09.11.2017 zum Emissionspreis von 1.000 Euro ohne Ausgabeaufschlag gezeichnet werden kann. Der Schlusskurs der Royal Dutch Shell-Aktie vom 9.11. bestimmt das Rückzahlungslevel; auf Basis der aktuellen Notierung läge es bei 26,50 Euro. Die Barriere wird bei 75 Prozent des Rückzahlungslevels definiert und folglich mit 19,875 Euro angenommen.

Liegt der Aktienkurs am ersten der jährlichen Bewertungstage (21.12.2018) auf oder oberhalb des Rückzahlungslevels, dann wird das Express-Zertifikat vorzeitig fällig und zum Nominalwert von 1.000 Euro zuzüglich eines Expresskupons von 67 Euro zurückgezahlt. Ansonsten verlängert sich die Laufzeit zunächst bis zum folgenden Bewertungstag: Sollte der Aktienkurs dann über dem Rückzahlungslevel schließen, kommen 1.134 Euro zur Rückzahlung; andernfalls verlängert sich die Laufzeit abermals um ein Jahr. Bei den nächsten Bewertungstagen stehen entsprechend 1.201 und 1.268 Euro zur Rückzahlung an. Kommt es zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, wird der Aktienkurs am finalen Bewertungstag nicht mehr mit dem Rückzahlungslevel, sondern mit der niedrigen Barriere verglichen: Liegt der Schlusskurs darauf oder darüber, dann erzielen Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 1.335 Euro. Bei Kursen unterhalb der Barriere erhalten sie statt einer Zahlung die Lieferung von 37 Aktien gemäß Bezugsverhältnis ( = 1.000 Euro / 26,50 Euro, Bruchteile in bar). Werden die Aktien später zu Kursen unterhalb 26,50 Euro verkauft, entstehen Kapitalverluste, die der Höhe nach einem Direktinvestment entsprechen (vor Dividenden).

ZertifikateReport-Fazit: Das Produkt ist grundsätzlich für alle risikobewussten Anleger geeignet, die ein international diversifiziertes Aktienportfolio führen und von einem (mindestens) konstanten Ölpreis ausgehen und daraus eine (Seitwärts-) Bewegung des Aktienkurses ableiten – in diesem Szenario erzielen sie die Maximalrendite.

Quelle: n-tv.de