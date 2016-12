Zertifikate

Keine bittere Pille: Roche-Anleihe mit 4,3% Jahreszinsen

Die Aktienanleihe auf Roche richtet sich an alle Anleger, die im Niedrigzinsumfeld aus einer Seitwärtsbewegung des Aktienmarkts Kapital schlagen möchten und dafür bereit sind, das durch den Zinskupon leicht abgefederte Kursrisiko eines eher defensiven Standardwerts zu übernehmen.

Das Barometer des Schweizer Aktienmarkts, der SMI, hat die Aktie des Pharmakonzerns Roche in den letzten 12 Monaten um mehr als 10 Prozentpunkte abgehängt. Das Schicksal der Basler teilen etliche Pharma- und Healthcare-Aktie – galt doch mit einem Wahlsieg Trumps irgendeine Form der Rückabwicklung von "Obamacare" und damit rückläufige Medikamentenumsätze als sicher. Für die Analysten der Société Générale hat der Markt im Fall von Roche aber deutlich überreagiert: Bei einem aktuellen Kurs von etwa 210 halten sie ein 12-Monats-Kursziel von 315 Schweizer Franken für realistisch. Wer nicht an das Potenzial von stattlichen 50 Prozent glaubt, sondern eher von einer Seitwärtsbewegung ausgeht, der könnte sich mit einer Aktienanleihe 4,3 Prozent Rendite p.a. sichern.

1 Jahr Restlaufzeit & Wechselkurssicherung

Die Aktienanleihe mit der ISIN DE000VN5FLF1 ist mit einem Basispreis von 210 Schweizer Franken ausgestattet und trägt einen Zinskupon von 3 Prozent. Dieser Zinskupon wird am Fälligkeitstag (22.12.2017) unabhängig von der Wertentwicklung des Aktienkurses ausgezahlt.

Die Rückzahlung des Nennbetrags – die Aktienanleihe ist in Stückelungen von 1.000 Euro erhältlich – hängt dagegen vom Aktienkurs am Bewertungstag (15.12.2017) ab: Liegt der Roche-Kurs auf oder über der Marke von 210 Euro, dann erhalten Anleger zusätzlich zum Zinskupon den vollständigen Nennbetrag und erzielen die Maximalrendite von 4,3 Prozent. Diese ergibt sich, weil die Aktienanleihe derzeit zum Preis von 98,70 Prozent, d.h. unter pari, angeboten wird und Anleger in diesem Szenario zusätzlich zum Zinskupon von 3 Prozent noch einen Kursgewinn von 1,3 Prozent realisieren.

Sollte der Aktienkurs am Bewertungstag allerdings unterhalb des Basispreises notieren, dann wird die Emittentin nicht den Nennbetrag, sondern einen Abrechnungsbetrag liefern, der die Wertentwicklung der Aktie reflektiert (= Aktienkurs in Schweizer Franken x 1.000 Euro Nennbetrag / 210 Euro Basispreis) und Anleger erleiden Einbußen. Bei Abrechnungskursen unter 203,70 Schweizer Franken sind die Zinserträge vollständig aufgezehrt und es entstehen Kapitalverluste. Da das Produkt wechselkursgesichert ist (Quanto-Mechanismus), ist der Wechselkurs für Anleger auf 1:1 fixiert und seine Wertentwicklung für das Anlageergebnis damit nicht relevant.

