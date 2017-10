Startseite

Discount-Zertifikate mit Puffern: Puma nach den Zahlen

Mit Discount-Zertifikaten auf die Puma-Aktie können Anleger auch bei nachgebenden Aktienkursen zu interessanten Renditen gelangen.

Anleger, die in den vergangenen 12 Monaten in der Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) investiert waren, konnten bislang Kursgewinne von 50 Prozent erwirtschaften. Die am 24.10.17 bekannt gegebene Steigerung des Gewinns und die Anhebung der Prognosen für das laufende Geschäftsjahr sollten dem Aktienkurs in Zukunft zumindest unterstützend zur Seite stehen. Dennoch rutschte der Kurs der Puma-Aktie, von Gewinnmitnahmen belastet, mit mehr als 3 Prozent ins Minus, um danach den Kursverlust im Tagesverlauf wieder aufzuholen.

Deshalb könnte für jene Anleger, die grundsätzlich von einer soliden Geschäftsentwicklung des Sportartikelherstellers und einer ebensolchen Kursentwicklung der Aktie ausgehen, die sich aber nicht den kurzfristigen Aktienkursschwankungen aussetzen wollen, ein günstiger Einstiegszeitpunkt in Discount-Zertifikate sein.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 290 Euro

Das DZ Bank-Discount-Zertifikat auf die Puma-Aktie, Cap bei 290 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000DGQ4LF7, wurde beim Puma-Aktienkurs von 358,80 Euro mit 277,35 – 278,85 Euro gehandelt. Wenn die Puma-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 290 Euro notiert, dann wird das Zertifikat am 2.1.19 mit dem Höchstbetrag von 290 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in 14 Monaten bei einem bis zu 19,18-prozentigen Kursrückgang der Aktie einen Ertrag von 4,00 Prozent. Notiert die Puma-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag ermittelten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Ein Verlust (vor Spesen) wird erst dann entstehen, wenn die Puma-Aktie am Bewertungstag unterhalb von 276,10 Euro (aktueller Kaufpreis des Zertifikates) notiert.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 315 Euro

Wählt man hingegen ein Zertifikat mit höherem Cap, dann erhöhen sich naturgemäß die Renditechance und das Verlustrisiko. Das DZ Bank-Discount-Zertifikat auf die Puma-Aktie mit Cap bei 315 Euro, BV 1, ISIN: DE000DGR0HK2, Bewertungstag 21.12.18, wurde beim Puma-Aktienkurs von 358,80 Euro mit 296,32 – 297,32 Euro taxiert.

Notiert die Puma-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit 315 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 5,95 Prozent entsprechen wird. Notiert die Puma-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird auch die Rückzahlung dieses Zertifikates mit dem an diesem Tag ermittelten Schlusskurs der Aktie erfolgen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Puma-Aktien oder von Hebelprodukten auf Puma-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de