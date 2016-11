Zertifikate

5% Zinsen und Zusatzchance: Protect Multi auf Öl-Aktien

Die Protect Multi Aktienanleihe mit Partizipation auf Exxon/Royal Dutch Shell/Total/BP Quanto beteiligt Anleger im Falle einer günstigen Kursentwicklung vollständig an der durchschnittlicher Performance der Aktien.

Wer derzeit ein Investment in internationale Ölaktien in Erwägung zieht, könnte die aktuell zur Zeichnung angebotene Vontobel-Protect Multi Aktienanleihe auf Exxon-, Royal Dutch Shell-, Total- und BP-Aktien einmal etwas genauer unter die Lupe nehmen.

Neben einem hohen Zinskupon, einem 45-prozentigen Sicherheitspuffer und der Ausschaltung des Wechselkursrisikos bietet diese Anleihe im Fall einer günstigen Kursentwicklung der genannten Aktien die (theoretische) Chance auf unbegrenztes Gewinnpotenzial.

5% Zinsen pro Jahr und Zusatzchance

Die in den jeweiligen Landeswährungen am 21.11.16 ermittelten Schlusskurse der vier Ölaktien werden als Basispreise fixiert. Bei 50 bis 60 Prozent der Basispreise werden die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (21.11.16 bis 21.11.19) der Anleihe aktivierten Barrieren angesiedelt sein. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien erhalten Anleger nach jedem der drei Laufzeitjahre der Anleihe einen Zinskupon in Höhe von 5 Prozent gutgeschrieben.

Wenn keiner der vier Aktienkurse während des gesamten Beobachtungszeitraumes die bei 55 Prozent liegende Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird die Rückzahlung der Anleihe am 28.11.19 zumindest mit dem Ausgabepreis von 100 Prozent erfolgen.

Wenn die durchschnittliche Kursentwicklung der Aktien am Bewertungstag (21.11.19) im Vergleich zu den am 21.11.16 ermittelten Basispreisen positiv ist, dann werden Anleger voll und ganz an diesem Kursanstieg beteiligt. Beträgt der in den jeweiligen Landeswährungen abgebildete Gewinn des Ölaktienkorbes in drei Jahren beispielsweise 12 Prozent, dann wird die Rückzahlung der Anleihe mit 112 Prozent des Ausgabepreises erfolgen.

Berührt oder unterschreitet hingegen ein Aktienkurs während der Beobachtungsperiode die jeweilige Barriere, so wird die Rückzahlung der Anleihe gemäß der Wertentwicklung der am schlechtesten gelaufenen Aktie erfolgen.

Die Vontobel-5,00% p.a. Protect Multi Aktienanleihe mit Partizipation auf Exxon/Royal Dutch Shell/Total/BP Quanto, Laufzeit bis 28.11.19, ISIN: DE000VN4ZT24, kann in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Protect Multi Aktienanleihe mit Partizipation verfügt neben den bekannten Attributen dieser Produkte, wie hohe Kupons und Sicherheitspuffer, über die attraktive Zusatzchance, im Falle einer günstigen Kursentwicklung der vier Ölaktien vollständig an deren durchschnittlicher Performance beteiligt zu werden.

Quelle: n-tv.de