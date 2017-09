Startseite

4,90% Zinsen und 40% Schutz: ProSiebenSat.1 mit Fixkupon

Mit einem neuen Express-Zertifikat auf die ProSiebenSat.1-Aktie können Anleger in den nächsten drei Jahren eine Jahresbruttorendite von 4,90 Prozent erwirtschaften, wenn die Aktie nicht 40 Prozent ihres Wertes verliert.

Der Kurs der ProSiebenSat1.-Aktie (ISIN: DE000PSM7770) brach Ende August nach der Bekanntgabe, dass die Werbeeinnahmen im dritten Quartal 2017 unter den Erwartungen liegen werden, um bis zu 15 Prozent ein. Obwohl der Medienkonzern an seinen Jahreszielen festhält, konnte sich der Aktienkurs von diesem Absturz bislang nicht erholen und trat in eine Seitwärtsbewegung ein.

Für Anleger, die sich die zukünftige Kursentwicklung der ProSiebenSat1.-Aktie zunutze machen wollen, um überproportional hohen Renditen zu erzielen, könnte auf dem ermäßigten Niveau ein günstiger Einstiegszeitpunkt in Express-Zertifikate mit hohen Sicherheitsreserven sein. Das aktuell zur Zeichnung angebotene UBS-Express-Zertifikat mit fixem Kupon auf die ProSiebenSat.1-Aktie verspricht in den nächsten drei Jahren eine Jahresbruttorendite von 4,90 Prozent, wenn der Aktienkurs nicht nochmals 40 Prozent seines Wertes verliert.

4,90% Zinsen pro Jahr und 40% Sicherheitspuffer

Der am 6.10.17 errechnete Schlusskurs der ProSiebenSat.1-Aktie wird als Startwert für das Zertifikat fixiert. Wird der Startwert beispielsweise bei 28 Euro fixiert, dann wird sich ein Nennwert des Zertifikates von 1.000 Euro auf (1.000:28)=35,71429 ProSiebenSat.1-Aktien beziehen. Bei 60 Prozent des Startwertes wird die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (9.10.17 bis 6.10.20) aktivierte Barriere liegen. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktie erhalten Anleger an den im Halbjahresabstand angesetzten Zinsterminen (erstmals am 13.4.18) einen fixen Kupon in Höhe von 4,90 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Notiert die Aktie an einem der ebenfalls im Halbjahresintervall angesetzten Bewertungstage (erstmals am 6.4.18) auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 1.000 Euro und der Zinszahlung zurückbezahlt. Die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt im Fall der vorzeitigen Rückzahlung.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (6.10.20), dann wird die Rückzahlung mit 1.000 Euro erfolgen, wenn die ProSiebenSat.1-Aktie während des gesamten Beobachtungszeitraumes niemals die Barriere berührt oder unterschritten hat, oder wenn die Aktie nach der Barriereberührung am Bewertungstag wieder oberhalb des Startwertes notiert. Befindet sich der Aktienkurs nach der Barriereberührung am Bewertungstag unterhalb des Startwertes, dann erhalten Anleger für jeden Nominalwert von 1.000 Euro 35 ProSiebenSat.1-Aktien geliefert. Der Gegenwert des Bruchstückanteils von 0,71429 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Das UBS-Express-Zertifikat mit fixem Kupon auf die ProSiebenSat.1-Aktie, maximale Laufzeit bis 13.10.20, ISIN: DE000UBS9PB8, kann noch bis 6.10.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit dem neuen Express-Zertifikat auf die ProSiebenSat.1-Aktie können Anleger in den nächsten drei Jahren eine Jahresbruttorendite von 4,90 Prozent erwirtschaften, wenn die Aktie nicht 40 Prozent ihres Wertes verliert.

Quelle: n-tv.de