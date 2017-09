Startseite

Mit und ohne Währungsabsicherung: Palladium-ETCs

Exchange Traded Commodities auf Palladium ermöglichen Anlegern einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu einem Investment in das Edelmetall – und dies mit neutralisiertem Bonitäts- und falls gewünscht – mit reduziertem Währungsrisiko.

Anlegern mit Interesse an Rohstoffinvestments ist der 4,79-prozentige Kurssprung, den Palladium am 1.9.17 vollzogen hatte, mit Sicherheit aufgefallen. Somit überwand der Palladiumpreis innerhalb kürzester Zeit die optimistischsten Kursziele der Rohstoffexperten. Wenn der Palladiumpreis in Kürze die Marke von 1.000 USD überwinden kann und in weiterer Folge sogar das Niveau des Platinpreises, der sich derzeit bei 1.007 USD befindet, erreichen oder übertreffen kann, dann könnte sich auch jetzt noch die Investition in Palladium bezahlt machen.

Exchange Traded Commodities (ETCs) ermöglichen Privatanlegern auf einfache und kostengünstige Art und Weise den Zugang zur Partizipation an Kursänderungen des Palladiumpreises. Die von der BNP angebotenen ETCs auf eine Feinunze Palladium werden ohne und mit (quanto) Währungsabsicherung angeboten. Die währungsgesicherte Variante unterscheidet sich von vergleichbaren Produkten vor allem durch wesentlich geringere Absicherungskosten, die sich im Sinne der Anleger wesentlich auf die Performance der Veranlagung auswirken können.

Palladium—ETCs mit und ohne Währungsabsicherung

Bei den von der BNP Paribas emittierten ETCs auf Rohstoffe handelt es sich um passiv gemanagte Wertpapiere ohne Laufzeitbegrenzung. Um das Bonitätsrisiko des Emittenten zu neutralisieren, besichert die BNP die ETCs, indem die Vermögenswerte einem unabhängigen deutschen Treuhänder (Clearstream Banking Frankfurt) mit einem Absicherungswert von 105 Prozent des ETC überlassen werden. Die ETCs unterliegen deutschem Recht und können im regulierten Markt der Börse Frankfurt auf Xetra börsetäglich gehandelt werden.

Beim BNP-Palladium Euro Hedge ETC, ISIN: DE000PB6PAE6, erfolgt die Neutralisierung des Wechselkurses auf täglicher Basis, was das Risiko einer unerwünschten Währungsentwicklung drastisch reduziert. Das gesamte Verwaltungsentgelt dieses ETC beträgt 1,20 Prozent pro Jahr und ist somit nur um 0,20 Prozent höher als bei der ungesicherten Variante.

Für Anleger, die das Währungsrisiko der nicht besicherten Variante auch als Chance ansehen, könnte hingegen das BNP-Gold ETC mit ISIN: DE000PB8PAL7, interessant sein. Das jährliche Verwaltungsentgelt dieses ETC beträgt 0,99 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Die ETCs auf den Palladiumpreis ermöglichen Anlegern einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu einem Investment in Palladium – und dies mit neutralisiertem Bonitäts- und falls gewünscht – mit reduziertem Währungsrisiko.

Quelle: n-tv.de