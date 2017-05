Startseite

7%-Chance bis zum Jahresende: OMV-Discount-Zertifikate

Mit Discount-Zertifikaten auf die OMV-Aktie können Anleger bis zum Jahresende auch bei einem leichten Kursrückgang der Aktie positive Renditen erwirtschaften.

Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal beschleunigte sich der bereits lang anhaltende Kursanstieg der OMV-Aktie, ISIN: AT0000743059 nochmals deutlich. Innerhalb weniger Tage legte der Aktienkurs um mehr als 17 Prozent von 42,30 auf bis zu 49,60 Euro zu.

Wer nun wegen der positiven Analysteneinschätzungen und des positiven Ausblicks noch auf den fahrenden OMV-Zug aufspringen möchte, sollte sich auf dem erhöhten Kursniveau mit der Gefahr einer Kurskorrektur abfinden. Für Anleger, die bis zum Jahresende 2017 auch bei einem deutlichen Kursrückgang positive Rendite erzielen wollen, könnte die Investition in Discount-Zertifikate interessant sein. Im Gegenzug für die Chance auf die "Seitwärtsrendite" verzichten Zertifikateanleger auf das theoretisch unbegrenzte Gewinnpotenzial der Aktie und Dividendenzahlungen.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 46 Euro

Das Commerzbank-Discount-Zertifikat auf die OMV-Aktie mit Cap bei 46 Euro, BV 1, ISIN: DE000CE9YDF5, Bewertungstag 14.12.17, wurde beim OMV-Kurs von 49,67 Euro mit 44,66 – 44,69 Euro gehandelt.

Wenn der OMV-Aktienkurs am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps gebildet wird, dann wird das Zertifikat am 21.12.17 mit dem Höchstbetrag in Höhe von 46 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Discount-Zertifikat bei einem bis zu 7,39-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf einen Ertrag von 2,93 Prozent (=5,04 Prozent pro Jahr). Notiert die Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird die Tilgung des Zertifikates mittels der Lieferung einer Aktie je Discount-Zertifikat erfolgen. Ein Verlust (vor Spesen) wird dann entstehen, wenn die zugeteilten Aktien unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates, also unterhalb von 44,69 Euro verkauft werden.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 48 Euro

Ein Zertifikat mit höherem Cap, wie das DZ Bank-Discount-Zertifikat auf die OMV-Aktie mit Cap bei 48 Euro, Bewertungstag 15.12.17, BV 1, ISIN: DE000DGX2ZF2, Bewertungstag 15.12.17, spricht hingegen Anleger mit etwas bullisherer Markterwartung für die OMV-Aktie an. Beim Aktienkurs von 49,67 Euro wurde das Zertifikat mit 45,98 – 46,05 Euro taxiert.

Unabhängig von den zwischenzeitlichen Kursschwankungen der OMV-Aktie wird das Zertifikat am 22.12.17 mit 48 Euro zurückbezahlt, wenn die Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps notiert. Der in Aussicht stehende 4,23-prozentige Ertrag entspricht einer Jahresverzinsung von mehr als 7 Prozent. Das Investment in die Aktie würde erst ab einem Aktienkursanstieg auf 51,77 Euro oder darüber einen höheren Ertrag als das Discount-Zertifikat abwerfen. Befindet sich der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am 15.12.17 festgestellten Schlusskurs der OMV-Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von OMV-Aktien oder von Anlageprodukten auf OMV-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de