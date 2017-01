Zertifikate

Lukrative Bonus- und Discount-Zertifikate: Mit Daimler zu 4% Seitwärtsrendite

Mit ausgewählten Bonus- und Discount-Zertifikaten auf die Daimler-Aktie können Anleger in einem Jahr Erträge von mehr als 4 Prozent erwirtschaften.

Nach dem starken Kursrückgang in der ersten Hälfte des Jahres 2016 erholte sich der Kurs der Daimler-Aktie bis zum Jahresbeginn 2017 um beachtliche 43 Prozent auf bis zu 73 Euro. Nach dem erfolgreichsten Jahr der Unternehmensgeschichte – immerhin konnten die Verkäufe um 11,3 Prozent gesteigert werden – und den durchaus positiven Zukunftsprognosen könnte der Aktienkurs auch auf dem erhöhten Niveau noch über Steigerungspotenzial verfügen.

Wer mit Hilfe eines indirekten Investments in die Daimler-Aktie in den nächsten Monaten auch im ungünstigen Fall einer negativen Kursentwicklung der Aktie positive Rendite erwirtschaften möchte, könnte seine Aufmerksamkeit auf Bonus- und Discount-Zertifikate lenken. Als Gegengeschäft für die in Aussicht stehende Seitwärtsrendite verzichten Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial und die Dividendenzahlungen des direkten Aktieninvestments.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 42,40 Euro

Das LBBW-Bonus-Zertifikat auf die Daimler-Aktie mit Barriere bei 42,40 Euro, Bonuslevel und Cap bei 81,70 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.1.18, ISIN: DE000LB08H09, konnte beim Daimler-Kurs von 72,15 Euro mit 77,94 Euro erworben werden. Wenn der Kurs der Daimler-Aktie bis zum Bewertungstag niemals die in weiter Entfernung von 41 Prozent liegende Barriere bei 42,40 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 26.1.18 mit dem Höchstbetrag von 81,70 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in einem Jahr die Chance auf einen Ertrag von 4,82 Prozent. Berührt der Aktienkurs die Barriere, so wird das Zertifikat mittels der Zuteilung einer Daimler-Aktie je Zertifikat getilgt.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 60 Euro

Wer hingegen lieber mit einem barrierefreien Discount-Zertifikat einen Jahresertrag von mehr als 4 Prozent erzielen möchte, wird derzeit bei Zertifikaten mit Caps im Bereich von 60 Euro fündig. Das Goldman Sachs-Discount-Zertifikat auf die Daimler-Aktie mit Cap 60 Euro, BV 1, Bewertungstag 18.1.18, ISIN: DE000GD25P52, wurde beim Aktienkurs von 72,15 Euro mit 57,17 – 57,24 Euro gehandelt.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktie bis zum Bewertungstag erhalten Anleger am Laufzeitende des Zertifikates einen Betrag in Höhe von 60 Euro gutgeschrieben, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps gebildet wird. Somit bietet dieses Zertifikat die Chance auf einen Ertrag von 4,82 Prozent, wenn sich der Aktienkurs am Bewertungstag nicht mit mehr als 16 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs im Minus befindet. Notiert die Daimler-Aktie am 18.1.18 unterhalb des Caps, dann wird auch die Tilgung des Discount-Zertifikates mittels der Lieferung einer Daimler-Aktie je Discount-Zertifikat erfolgen.

Quelle: n-tv.de