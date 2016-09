Zertifikate

Bonus- und Discount-Zertifikat: Mit Bayer zu 7% Zinsen pro Jahr

Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten auf die Bayer-Aktie können Anleger in einem Jahr auch bei schwächeren Aktienkursen hohe Renditen erzielen.

Die kapitalintensiven Bemühungen des Bayer-Konzerns im Zuge der Übernahme von Monsanto lösten einen deutlichen Kursrutsch der Bayer-Aktie von 110 auf bis zu 84 Euro aus. In den vergangenen zwei Monaten stabilisierte sich der Aktienkurs innerhalb einer Bandbreite von 90 bis 98 Euro.

Nach der am 14. September von Bayer und Monsanto unterzeichneten Fusionsvereinbarung, die laut dem Bayer-Management die Übernahme von Monsanto zu 128 US-Dollar je Aktie ermöglichte, blickt der Großkonzern in Bezug auf Umsatz- und Ergebnissteigerungen in allen Geschäftsbereichen sehr optimistisch in die Zukunft.

Wenn sich diese positiven Nachrichten im nächsten Jahr zumindest stabilisierend auf den Bayer-Aktienkurs auswirken, dann werden Anleger mit Bonus- und Discount-Zertifikaten interessante Ertragsmöglichkeiten vorfinden.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 64 Euro

Das Goldman Sachs-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Bayer-Aktie mit der Barriere bei 64 Euro, Bonuslevel und Cap bei 100 Euro, BV 1, ISIN: DE000GD0RH65, wurde beim Bayer-Aktienkurs von 92,47 Euro mit 92,56 – 92,66 Euro gehandelt.

Wenn die Bayer-Aktie bis zum Bewertungstag (15.9.17) niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 20.9.17 mit dem Maximalbetrag in Höhe von 100 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in etwas weniger als einem Jahr bei einem bis zu 31-prozentigen Aktienkursrückgang einen Ertrag von 7,92 Prozent. Berührt der Aktienkurs die Barriere, dann wird das Zertifikat am Ende mit dem am Bewertungstag ermittelten Aktienkurs zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 82 Euro

Wer mittels eines KO-freien Discount-Zertifikates innerhalb des nächsten Jahres einen Ertrag von mindestens 7 Prozent erzielen möchte, könnte einen Blick auf das Société Générale-Discount-Zertifikat auf die Bayer-Aktie mit Cap bei 82 Euro, BV 1, ISIN: DE000SE6FXP9, werfen, das beim Bayer-Kurs von 92,47 Euro mit 76,33 – 76,35 Euro taxiert wurde. Wenn die Bayer-Aktie am Bewertungstag, dem 15.9.17, auf oder oberhalb des Caps von 82 Euro notiert, dann wird das Zertifikat am 22.9.16 mit dem Cap in Höhe von 82 Euro getilgt. Dieses Zertifikat bietet bei einem Aktienkursrückgang von 11,32 Prozent die Chance auf einen Ertrag von 7,40 Prozent.

Notiert die Bayer-Aktie am 15.9.17 unterhalb des Caps von 82 Euro, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem an diesem Tag fixierten Schlusskurs der Bayer-Aktie erfolgen. In diesem Fall wird erst dann ein Verlust – vor Spesen - entstehen, wenn die Bayer-Aktie dann unterhalb von 76,35 Euro notiert.

Quelle: n-tv.de