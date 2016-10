Zertifikate

5,05% Zinsen und 25% Schutz: LVMH-Memory Express-Zertifikat

Mit einem neuen Memory Express-Zertifikat auf die LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton können Anleger bei einem 25-prozentigen Sicherheitspuffer und sinkenden Rückzahlungsschwellen einen Jahresertrag von 5,05 Prozent erzielen.

Die Kursentwicklung von Unternehmen der Konsumgüterindustrie erweist sich vor allem in stürmischen Börsenzeiten zumeist stabiler, als es beim Gesamtmarkt der Fall ist. Dies ist auch bei der Aktie des französischen Luxusmarkenkonzerns LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton zu beobachten, die sich in den vergangenen drei Jahren wesentlich besser entwickelte, als der EuroStoxx50- oder der französische CAC 40-Index.

Wer nun ein Investment in die von der überwiegenden Mehrheit der Analysten zum Kauf empfohlenen Aktie in Erwägung zieht und das zweifellos vorhandene Marktrisiko des Aktieninvestments reduzieren möchte, könnte die Investition in das derzeit zur Zeichnung angebotene BNP-Memory Express Zertifikat mit Airbag einmal etwas genauer unter die Lupe nehmen.

5,05% Bonuschance pro Jahr – sinkenden Rückzahlungslevel

Der am 11.11.16 ermittelte Schlusskurs der LVMH-Aktie wird als Startkurs für das Zertifikat fixiert. Bei 75 Prozent des Startwertes werden die Barriere/Zins-Zahlungslevel und die Airbagschwelle liegen. Wird der Startkurs beispielsweise bei 167 Euro fixiert, dann werden sich die Barriere und die Airbagschwelle bei 125,25 Euro befinden. Die Airbag-Funktion dieses Zertifikates bewirkt, dass sich ein Nominalwert von 1.000 Euro nicht vom Startkurs sondern von der Airbagschwelle ableitet. Somit bezieht sich ein Nennwert von 1.000 Euro bei diesem Zertifikat auf (1.000:125,25)=7,98403 LVMH-Aktie.

Nach jedem Laufzeitjahr, erstmals am 13.11.17, wird der dann aktuelle Aktienkurs mit dem Startkurs verglichen. Notiert die Aktie an einem der Bewertungstage auf oder oberhalb des Auszahlungslevels, das sich ab dem zweiten Laufzeitjahr jeweils um 5 Prozent reduziert, dann wird das Zertifikat inklusive der Zinszahlung zurückbezahlt. Liegt der Kurs an einem der Stichtage zwischen der Barriere und dem Auszahlungslevel, dann wird nur der Kupon ausbezahlt. Notiert die Aktie an einem der Stichtage unterhalb der Barriere, entfällt die Zinszahlung. Diese wird aber nachbezahlt, sobald der Aktienkurs an einem der folgenden Stichtage wieder oberhalb der Barriere gebildet wird. Am Ende wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis und den ausständigen Zinszahlungen getilgt, wenn der LVMH-Kurs auf oder oberhalb der Barriere liegt. Notiert die Aktie am finalen Bewertungstag (19.11.21) unterhalb der Barriere, dann erhalten Anleger je Nominalwert von 1.000 Euro 7 LVMH-Aktien geliefert. Der Gegenwert des Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

Das BNP-Memory Express Zertifikat mit Airbag auf die LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, maximale Laufzeit bis 26.11.21, ISIN: DE000PS3X1J3, kann noch bis 11.11.16 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 101 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Zertifikat bietet bei einem 25-prozentigen Sicherheitspuffer und sinkenden Rückzahlungsschwellen die Chance auf einen Jahresertrag von 5,05 Prozent. Die Vorzüge des Airbags werden sich erst im ungünstigen Fall einer Aktienzuteilung entfalten.

Quelle: n-tv.de