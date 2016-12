Zertifikate

Auf unterschiedlichen Wegen zu 6%: Infineon-Capped Bonus-Zertifikate

Wer mit Hilfe von Bonus-Zertifikaten auf die Infineon-Aktie in einem Jahr einen Ertrag von etwas mehr als 6 Prozent erwirtschaften möchte, kann dieses Vorhaben mit zwei unterschiedlichen Strategien umsetzen.

Mit einem Kursplus von mehr 25 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate rangiert die Infineon-Aktie unter den besten fünf Werten der DAX-Performancelisten. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die wachsende Nachfrage der Autoindustrie nach Halbleiterprodukten den Aktienkurs auch in Zukunft unterstützen sollte, könnte ein Investment in Bonus-Zertifikate auf die Infineon-Aktie interessant sein.

Für Anleger, die mit Hilfe von Capped-Bonus-Zertifikaten auf die Infineon-Aktie in den nächsten 12 Monaten einen Ertrag im Bereich von 6 Prozent erzielen wollen, stehen zwei unterschiedliche Vorgangsweisen zur Verfügung.

Einerseits kann man sich mit Zertifikaten mit hohen Barrieren und tiefen Caps diesen Renditen annähern. Da diese Zertifikate "billiger" als die Infineon-Aktie zu bekommen sind, verfügen sie – im Falle der Barriereberührung - über ein geringeres Verlustrisiko, als dies bei einer direkten Aktienveranlagung der Fall wäre. Andererseits bieten auch ausgewählte Zertifikate mit sehr tiefen Barrieren und sehr hohen Caps innerhalb der nächsten 12 Monate die Chance auf einen Ertrag von mehr als 6 Prozent. Wegen der tiefen Barriere ist das Risiko der Barriereberührung während der Laufzeit wesentlich geringer, als bei den vorhin genannten Produkten. Da die Aufgelder dieser Zertifikate konstruktionsbedingt hoch sind, werden sie aber im Falle der Barriereberührung höhere Verluste als die billigen Zertifikate verursachen.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 11 Euro

Das UBS-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Infineon-Aktie mit der Barriere bei 11 Euro, Bonuslevel und Cap bei 15 Euro Punkten, BV 1, ISIN: DE000UW2SBE5, Bewertungstag 15.12.17, wurde beim Infineon-Kurs von 16,48 Euro mit 14,06 – 14,08 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 15 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in etwas weniger als 12 Monaten bei einem bis zu 33-prozentigen Indexrückgang einen Ertrag von 6,53 Prozent. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere und notiert er am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mit dem am 15.12.17 ermittelten Schlusskurs der Infineon-Aktie zurückbezahlt.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 9,50 Euro

Auch das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Infineon-Aktie mit der Barriere bei 9,50 Euro, Bonus-Level und Cap bei 19 Euro, BV 1, Bewertungstag 13.12.17, ISIN: DE000HU56SG9, ermöglicht eine Ertragsmöglichkeit von mehr als 6 Prozent innerhalb des nächsten Jahres. Beim Infineon-Kurs von 16,48 Euro wurde das Zertifikat mit 17,82 – 17,84 Euro taxiert. Verbleibt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag oberhalb der in der großen Entfernung von 42,35 Prozent liegenden Barriere, dann wird das Zertifikat am 20.12.17 mit 19 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 6,50 Prozent entsprechen wird.

Befindet sich der Infineon-Kurs nach der Barriereberührung unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat am Fälligkeitstag mittels der Lieferung einer Infineon-Aktie je Zertifikat getilgt. Da der aktuelle Kaufpreis des Zertifikates einem Aktienkurs von 17,84 Euro entspricht, verfügt es über ein höheres Verlustrisiko, als ein Direktinvestment in die Aktie. Das höhere Verlustrisiko kann als Gegengeschäft für den sehr hohen Sicherheitspuffer von 42,35 Prozent angesehen werden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Anlageprodukten auf den Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de