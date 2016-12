Zertifikate

7,50% Zinsen, 20% Schutz: Infineon-Anleihe Protect Last Minute

Die neue Aktienanleihe Protect Last Minute wird in einem Jahr einen Nettoertrag von 6,259 Prozent ermöglichen, wenn der Kurs der Infineon-Aktie in einem Jahr nicht mindestens 20 Prozent seines Wertes verliert.

Der Kurs der Infineon-Aktie konnte sich nach den im Februar verzeichneten Jahrestiefstständen um nahezu 70 Prozent nach oben hin absetzen. Nach den am 23.11.16 veröffentlichten soliden Geschäftszahlen und einem durchaus optimistischen Ausblick für das Geschäftsjahr 2017 erreichte die Aktie ihr Jahreshoch bei 17 Euro, um danach wieder auf 15,20 Euro nachzugeben. Mittlerweile hat sich der Aktienkurs wieder auf 16,12 Euro erholt.

Wer nun ein Investment in die Aktien von Infineon, die auch von der erwachenden Elektroautoindustrie in Europa überproportional profitieren sollten, in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum volatilen Direktinvestment die Veranlagung in die neue BNP-Aktienanleihe Protect Last Minute auf Infineon-Aktien ins Auge fassen.

7,50% Zinsen, 20% Sicherheitspuffer

Wenn der Basispreis für die Aktienanleihe Protect Last Minute auf die Infineon-Aktie am 19.12.16 beispielsweise bei 16 Euro fixiert wird, dann wird sich ein Nominalwert von 1.000 Euro auf (1.000:51)=62,50 Infineon-Aktien beziehen. Bei 80 Prozent des Basispreises (im vorliegenden Fall bei 12,80 Euro), wird sich die ausschließlich am Bewertungstag (15.12.17) aktivierte Barriere befinden. Unabhängig von der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit der Anleihe und wo die Infineon-Aktie am Bewertungstag notieren, erhalten Anleger am 21.12.17 eine Zinszahlung in Höhe von 7,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben, der je Nominalwert von 1.000 Euro einem Bruttobetrag von 74,59 Euro entsprechen wird. Der auf Jahresbasis kalkulierte Nettoertrag der Anleihe wird bei 6,259 Prozent liegen. Notiert die Infineon-Aktie am Bewertungstag oberhalb der Barriere, so wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Wird der Schlusskurs der Infineon-Aktie am Bewertungstag hingegen auf oder unterhalb der Barriere gebildet, dann wird die Anleihe bei einem angenommenen Basispreis von 16 Euro mittels der Zuteilung von 62 Infineon-Aktien getilgt. Der Bruchstückanteil von 0,5 Aktien wird durch die Bezahlung des entsprechenden Eurogegenwertes abgegolten.

Die BNP-Aktienanleihe Protect Last Minute auf die Infineon-Aktie, fällig am 21.12.17, ISIN: DE000PR0Y2M9, kann noch bis 19.12.16 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese neue Aktienanleihe Protect Last Minute wird in einem Jahr einen Nettoertrag von 6,259 Prozent ermöglichen, wenn der Kurs der Infineon-Aktie am 15.12.17 nicht mindestens 20 Prozent seines am 19.12.16 festgestellten Wertes verliert. Ein zwischenzeitlicher Kursverlust von mehr als 20 Prozent wird das Veranlagungsergebnis nicht beeinträchtigen.

Quelle: n-tv.de