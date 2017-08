Startseite

Memory Express-Anleihen : Hochprozenter auf Lufthansa, Adidas …

Mit drei neuen Memory Express-Anleihen auf die Deutsche Bank-, die Lufthansa- und die Adidas-Aktie können Anlegern in maximal vier Jahren bei einem bis zu 40-prozentigen Rückgang der Aktienkurse Bruttojahresrenditen von 3,20 bis 5,90 Prozent erzielen.

Mit Memory Express-Anleihen können Anleger in den nach wie vor nahezu zinsertragslosen Zeiten mit überschaubarem Risiko wahrnehmbare Renditen erwirtschaften. Mit den drei neuen Aktien Memory Express-Anleihen der BayernLB auf die Deutsche Bank-, die Deutsche Lufthansa- und die Adidas-Aktie können Anleger in maximal vier Jahren bei bis zu 40-prozentigen Kursrückgängen der Aktien zu Erträgen von 3,20 Prozent (Adidas, ISIN: DE000BLB4559) bis 5,90 Prozent (Deutsche Bank: ISIN: DE000BLB4526) pro Jahr gelangen.

Am Beispiel der Anleihe auf die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE000BLB4542) soll die einfach nachvollziehbare Funktionsweise der Memory Express-Anleihen veranschaulicht werden.

4,80% Zinsen, 40% Schutz und Aufholmechanismus

Der am 27.9.17 in XETRA festgestellte Schlusskurs der Lufthansa-Aktie wird als Startkurs für die Anleihe fixiert. Bei 60 Prozent des Startkurses wird die Barriere liegen. Notiert die Lufthansa-Aktie bereits am ersten Feststellungstag (20.9.18) auf oder oberhalb des Startkurses, dann wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent und einer Zinszahlung in Höhe von 4,80 Prozent vorzeitig zurückbezahlt.

Wird der Lufthansa-Aktienkurs an diesem Tag zwischen der Barriere und dem Startkurs gebildet, dann wird nur der Zinskupon ausbezahlt und die Laufzeit der Anleihe verlängert sich zumindest um ein weiteres Jahr. An den nächsten - ebenfalls im Jahresintervall angesetzten – Feststellungstagen wird die gleiche Vorgangsweise wie nach dem ersten Laufzeitjahr angewendet. Notiert die Lufthansa-Aktie an einem der Feststellungstage unterhalb der Barriere, dann fällt die Zinszahlung für das vorangegangene Laufzeitjahr vorerst aus. Die entfallene Zinszahlung wird allerdings nachbezahlt, wenn der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Feststellungstage wieder oberhalb der Barriere gebildet wird.

Wird die Anleihe nicht vorzeitig zurückbezahlt, dann erhalten Anleger auch dann ihren vollständigen Kapitaleinsatz und – sofern notwendig – die ausständigen Zinszahlungen gutgeschrieben, wenn die Aktie am 20.9.21 auf oder oberhalb der Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag mit mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Startkurs im Minus, dann erfolgt die Tilgung der Anleihe durch die Lieferung einer am 27.9.17 ermittelten Anzahl von Lufthansa-Aktien.

Die drei Memory Express-Anleihen auf die DAX-Aktien können noch bis 22.9.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neuen Express-Anleihen ermöglichen Anlegern in maximal vier Jahren bei einem bis zu 40-prozentigen Rückgang der Aktienkurse Bruttojahresrenditen von 3,20 bis 5,90 Prozent.

Quelle: n-tv.de