Zertifikate

Protect Multi Index-Anleihe: EuroStoxx50/S&P500 mit 4,25% Zinsen

Mit neuen Safe-Anleihen können Anleger an einer positiven Kursentwicklung des EuroStoxx50-Index teilhaben und Verluste im Falle einer falschen Markteinschätzung im Vergleich zum direkten Indexinvestment begrenzen.

Nach wie vor führt für Anleger mit Renditewünschen im Bereich von 3 oder 4 Prozent pro Jahr kaum ein Weg am Aktienmarkt vorbei. Da die Börsen – allen voran der US-Aktienindex S&P500 - in den vergangenen Monaten sehr gut gelaufen sind, besteht bei einem direkten Indexinvestment via Indextracker-Zertifikat oder ETFs durchaus das Risiko, zu einem ungünstig hohen Zeitpunkt in den Index einzusteigen. Wer dieses Risiko minimieren möchte und einen massiven Kurseinbruch des S&P500- und des europäischen Blue Chip-Index EuroStoxx50 in den kommenden 3 Jahren für unwahrscheinlich hält, könnte eine Investition in die 4,25% Protect Multi Index-Anleihe 2016-2019 der Erste Group auf diese beiden Indizes in Erwägung ziehen.

4,25% Zinsen am Laufzeitende - 40% Sicherheitspuffer

Die Schlussstände des S&P500- und des EuroStoxx50-Index vom 29.9.16 werden als Ausübungspreise für die Index-Anleihe fixiert. Bei 60 Prozent der Ausübungspreise werden sich die während der gesamten Beobachtungsperiode aktivierten Barrieren befinden. Die Beobachtungsperiode erstreckt sich vom 29.9.16 bis zum 23.9.19.

Unabhängig vom Kursverlauf der Indizes erhalten Anleger nach jedem Laufzeitjahr der Anleihe, erstmals am 30.9.17 einen Zinskupon in Höhe von 4,25 Prozent gutgeschrieben. Wenn die täglichen Schlussstände des S&P500- und des EuroStoxx50-Index während des Beobachtungszeitraumes permanent oberhalb der jeweiligen Barriere gebildet werden, dann wird die Rückzahlung der Anleihe mit dem Ausgabepreis von 100 Prozent des Nennwertes von 1.000 Euro erfolgen.

Berührt oder unterschreitet hingegen ein Indexstand die Barriere, dann wird die Rückzahlung der Anleihe mit der negativen prozentuellen Wertentwicklung des Index mit der schlechteren Performance erfolgen. Wenn der Fall eintritt, dass die beiden Indizes nach der Barriereberührung wieder oberhalb der jeweiligen Ausübungspreise notieren, wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Die 4,25% Erste Group-Protect Multi Index-Anleihe 2016 - 2019, fällig am 30.9.19, ISIN: AT0000A1NER7, kann derzeit ab einem Mindestveranlagungsvolumen von 3.000 Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 101 Prozent erworben werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe spricht Anleger an, die die unlimitierten Chance eines direkten Indexinvestments gegen einen Bruttojahresrendite von 4,25 Prozent eintauschen wollen, die bei einem bis zu 40-prozentigen Rückgang der Indexstände erreicht wird.

Quelle: n-tv.de