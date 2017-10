Startseite

Hoher Sicherheitspuffer: EuroStoxx50-Best-In Express

Das neue Best-In Express-Zertifikat Relax auf den EuroStoxx50-Index spricht wegen des optimierten Einstiegskurses, den sinkenden Tilgungsschwellen und dem hohen Sicherheitspuffer von 45 Prozent vor allem Anleger mit hohem Sicherheitsbedürfnis an.

Das Wunschziel aller Anleger ist es, zum Tiefstkurs in eine Aktie oder einen Index einzusteigen und das Investment am Höchstkurs zu beenden. Diese ideale Veranlagungslösung kann zwar auch das neue DekaBank-Best-In Express-Zertifikat Relax 01/2024 auf den EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) nicht anbieten; allerdings ermöglicht es Anlegern zum günstigsten Indexschlusskurs des ersten Laufzeitmonats des Zertifikates in den Index einzusteigen.

Im Gegensatz zum (theoretisch) unbegrenzten Gewinnpotenzial des direkten Indexinvestments können Anleger mit diesem Zertifikat auch bei einem ziemlich heftigen Indexrückgang zu akzeptablen Jahresrenditen gelangen.

2,5% Zinsen, 45% Sicherheitspuffer, sinkende Tilgungsschwellen

Der niedrigste EuroStoxx50-Tagesschlusskurs während der Best-in-Periode (3.11.17 bis 1.12.17) wird als Startwert (=Basispreis) für das Zertifikat fixiert. Deshalb käme Anlegern im ersten Laufzeitmonat des Zertifikates eine schwache Indexentwicklung wegen eines möglichst tiefen Einstiegs in den Index durchaus nicht ungelegen. Die Barriere wird bei 55 Prozent des Startwertes liegen.

Notiert der Index am ersten Bewertungstag (28.12.18) oberhalb der an diesem Tag bei 100 Prozent des Startwertes angebrachten Tilgungsschwelle, dann wird das Zertifikat mit dem Nennwert von 100 Euro und einer Zinszahlung von 2,5 Prozent zurückbezahlt. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest um ein weiteres Jahr. Nach dem zweiten Bewertungstag (30.12.19) wird das Zertifikat bereits dann mit 100 Prozent und einer 5-prozentigen Zinszahlung zurückbezahlt, wenn der Index dann auf oder oberhalb der auf 96 Prozent des Startwertes reduzierten Tilgungsschwelle notiert. Die Vorgangsweise der jeweils um 2,5 Prozent pro Jahr steigenden Zinszahlungen und der im Jahresabstand um jeweils 5 Prozent sinkenden Tilgungsschwellen wird auch in den verbleibenden Laufzeitjahren angewendet.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (29.12.23), dann wird es mit dem Maximalbetrag von 115 Prozent des Nennwertes zurückbezahlt, wenn der EuroStoxx50-Index dann auf oder oberhalb der Barriere von 55 Prozent des Startwertes notiert. Befindet sich der Indexstand am letzten Bewertungstag unterhalb der Ertrags-Barriere, dann erfolgt die Rückzahlung des Zertifikates gemäß der negativen prozentuellen Indexentwicklung im Verhältnis zum Startwert.

Das DekaBank-Best-In Express-Zertifikat Relax auf den EuroStoxx50-Index, maximale Laufzeit bis 8.1.24, ISIN: DE000DK0NMW4, kann noch bis 3.11.17 mit 100 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Zertifikat spricht wegen des optimierten Einstiegskurses, den sinkenden Tilgungsschwellen und dem hohen Sicherheitspuffer von 45 Prozent vor allem Anleger mit hohem Sicherheitsbedürfnis an.

Quelle: n-tv.de