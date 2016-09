Zertifikate

Substanz für alle: Euro am Sonntag-Qualitätsaktien-Index

Wer an einer regelbasierten und dynamischen Anlage in Substanzwerte interessiert ist, findet im Open End Partizipationszertifikat auf den Solactive Euro am Sonntag Qualitätsaktien Performance-Index die Umsetzung seiner Wünsche.

Die Redaktion des Anleger-Magazins "Euro am Sonntag" spricht seit vielen Jahren Aktienempfehlungen aus, die auf fundamentaler Analyse basieren. Auf dieser Grundlage entstand die Idee zu einem Euro-am-Sonntag-Qualitätsaktien-Performance-Index, der ein internationales Aktienportfolio und gleichermaßen ein nachhaltiges Basisinvestment für private Anleger verkörpern soll. Dabei sorgen klar definierte Auswahlkriterien für Transparenz; die Indexberechnung erfolgt durch den unabhängigen Indexanbieter Solactive, das Zertifikat auf den Index wird von Vontobel begeben.

Sieben Kriterien definieren die Indexkomponenten

Als Auswahluniversen sind der Solactive US Large Caps Index (enthält die 500 größten US-Unternehmen) und der Solactive Europe Total Market 675 Index (jeweils zu einem Drittel Large-, Mid- und Small-Caps) definiert. Eine Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. Euro und eine tägliche Handelsliquidität von mehr als 1 Mio. Euro dienen als Vorfilter. Für die Auswahl der Indexkomponenten werden insgesamt sieben Kriterien angelegt: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) muss unter 25 liegen, die Schulden dürfen nicht höher sein als das Eigenkapital (Verschuldungsgrad < 100 Prozent) und die Eigenkapitalrendite muss über 10 Prozent liegen. Neben einer aktuellen Dividendenrendite von mindestens 2 Prozent muss das Unternehmen die Ausschüttungen über die letzten 10 Jahre kontinuierlich erhöht und die Performance seines Benchmark-Index geschlagen haben. Um aber zu verhindern, dass sich nur hochvolatile Titel im Index einnisten, wird zusätzlich ein 2-Jahres-Betafaktor überprüft, der das Risiko relativ zum Benchmark-Index beschreibt und niedriger als 1 sein muss. Erfüllen mehr als zehn Aktien alle Qualitätskriterien, so wird eine Rangfolge nach Dividendenrendite erstellt, deren Top-10 zur Indexbildung herangezogen werden.

In der historischen Rückrechnung über die letzten fünf Jahre konnte die Strategie, die Dividenden reinvestiert, sowohl den DAX, als auch den EuroStoxx50 (Gross Return) und den FTSE World Index deutlich abhängen; die Outperformance lag dabei zwischen durchschnittlich 5 und 11 Prozentpunkten pro Jahr. Das Open-End-Zertifikat kann noch bis zum 17.10. unter der ISIN DE000VN4AA16 gezeichnet werden; die jährliche Managementgebühr beträgt 1,5 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Wer an einer regelbasierten und dynamischen Anlage in Substanzwerte interessiert ist, findet hier die Umsetzung seiner Wünsche. Da der Index in der derzeitigen (Start-) Aufstellung von US-Werten dominiert wird, sollten Anleger ein Wechselkursrisiko – also die Abwertung des US-Dollar bzw. Aufwertung des Euro – in ihre Anlageentscheidung berücksichtigen.

