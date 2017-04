60% Schutz, 5% Zinsen: Engie-Memory Express-Zertifikat

Mit einem neuen Memory Express-Zertifikat auf die Engie-Aktie können Anleger in maximal 5 Jahren bei einem bis zu 60-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Bruttojahresrendite in Höhe von 5 Prozent erreichen.

Wer vor 5 Jahren in die Aktie des französischen, international agierenden Versorgungskonzerns Engie investiert hat, muss sich bislang mit einem Kursverlust von 30 Prozent abfinden. Da das Unternehmen im Jahr 2016 den Verlust von 4,6 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr 2015 auf 400 Millionen Euro reduzieren konnte und die Sparmaßnahmen den Konzern wieder in die schwarzen Zahlen führen sollen, bestätigten renommierte Analystenhäuser wie Morgan Stanley und JP Morgan ihre Empfehlung, die Engie-Aktie überzugewichten.

Wer nach der langjährigen Talfahrt des Engie-Aktienkurses davon ausgeht, dass das Abwärtspotenzial in den nächsten 5 Jahren nicht mehr so groß wie in den vergangenen 5 Jahren sein sollte, könnte mit dem aktuell zur Zeichnung angebotenen BNP-Memory Express-Zertifikat zu einer Jahresbruttorendite von beachtlichen 5 Prozent gelangen.

5,00% Zinsen, 60% Sicherheitspuffer

Der Engie-Schlusskurs vom 2.5.17 wird als Startkurs für das Memory Express-Zertifikat fixiert. In der großen Entfernung von 60 Prozent, also bei 40 Prozent des Startkurses, wird sich die Barriere befinden. Notiert die Engie-Aktie am ersten Bewertungstag (2.5.18) auf oder oberhalb des Startkurses, dann wird das Zertifikat am 9.5.18 mit dem Nennwert von 100 Prozent plus einer Zinszahlung in Höhe von 5 Prozent zurückbezahlt. Wird der Aktienkurs an diesem Tag zwischen der Barriere und dem Startkurs gebildet, dann wird nur der 5-prozentige Zinskupon ausbezahlt und die Laufzeit des Zertifikates verlängert sich zumindest um ein weiteres Laufzeitjahr, nach dem die gleiche Vorgangsweise wie am ersten Bewertungstag angewendet wird.

Wenn die Engie-Aktie an einem der Bewertungstage unterhalb der Barriere notiert, dann entfällt die Zinszahlung für das vorangegangene Laufzeitjahr. Die entgangene Zinszahlung wird allerdings nachbezahlt, wenn der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage wieder oberhalb der Barriere liegt. Läuft das Zertifikat bis zum finalen Bewertungstag (2.5.22), dann wird es mit dem Nennwert und den ausstehenden Zinszahlungen getilgt, wenn die Aktie oberhalb der Barriere notiert. Befindet sich die Engie-Aktie an diesem Tag mit mindestens 60 Prozent im Vergleich zum Startwert im Minus, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 2.5.17 ermittelten Anzahl von Engie-Aktien getilgt.

Das BNP-Memory Express-Zertifikat auf die Engie-Aktie, maximale Laufzeit bis 9.5.22, ISIN: DE000PB91L49, kann noch bis 2.5.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 0,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das Memory Express-Zertifikat auf die Engie-Aktie ermöglicht in maximal 5 Jahren bei einem bis zu 60-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Bruttojahresrendite in Höhe von 5 Prozent.

Quelle: n-tv.de