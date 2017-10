Startseite

5,49% Rendite in Aussicht : Dt. Telekom-Express-Zertifikat

Das neue Express-Zertifikat, das bereits mit seitwärts und sogar leicht abwärts tendierenden Kursen eine attraktive Rendite ermöglicht, spricht vor allem Anleger mit hohem Sicherheitsbedürfnis an.

Mit einem Kurs von 18,05 Euro in der Spitze brach die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508) im Mai kurzzeitig aus der mehr als zwei Jahre gültigen Handelsspanne von 14 - 17,50 Euro aus; aktuell markiert sie mit 15,50 Euro etwa die Mitte dieses Trendkanals. Wenngleich die Analysten durchwegs neutral oder positiv für die Aktienkursentwicklung gestimmt sind und ihre 12-Monats-Kursziele zwischen 14,50 und 20,50 Euro ansetzen, so könnten vorsichtige Aktienanleger mit einem Express-Zertifikat bereits von der Fortsetzung des Seitwärtstrend profitieren und sogar bei moderaten Kursrückgängen noch die vorab bekannte maximale Rendite erzielen.

5 Jahre Laufzeit – sinkende Tilgungsschwellen

Anhand des Schlusskurses der Telekom-Aktie vom 25.10.2017 wird das Startniveau des neuen Express-Zertifikats der LBBW (ISIN DE000LB1LBV2) festgelegt: Der Rückzahlungslevel wird im ersten Laufzeitjahr auf Höhe des Startniveaus fixiert; die lediglich zum Laufzeitende aktive Barriere bei 75 Prozent definiert. Aktuell wären dies 11,625 Euro – auf diesem Niveau handelte die Aktie zuletzt im Oktober 2014.

Notiert die Aktie am ersten der jährlichen Bewertungstage (16.11.2018) auf oder oberhalb des Rückzahlungslevels, wird das Produkt vorzeitig fällig und zum Nennwert von 1.000 Euro zuzüglich des Expresskupons von 6,5 Prozent oder 65 Euro zurückgezahlt. Bei einem Kurs unter dem Rückzahlungslevel verlängert sich die Laufzeit zunächst bis zum nächsten Bewertungstag (15.11.2019). Der Rückzahlungslevel liegt jetzt nur noch bei 95 Prozent des Startwerts; somit kommt der mögliche Expresskupon von nunmehr 130 Euro auch im Fall einer leicht negativen Wertentwicklung der Aktie zur Auszahlung. Kommt es abermals zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, nimmt der Rückzahlungslevel jährlich um 5 Prozent ab, bis am finalen Bewertungstag (18.11.2022) nur noch die 75-prozentige Barriere relevant ist. Solange die Aktie darauf oder darüber notiert, erhalten Anleger den Nennwert plus 325 Euro zurück. Darunter erfolgt keine Zahlung, sondern eine Lieferung von 64 Telekom-Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 15,50 Euro, Bruchteile in bar). Werden diese später unterhalb des Startwerts verkauft, entstehen Anlegern Kapitalverluste. Das Zertifikat kann noch bis zum 25.10. gezeichnet werden; der Ausgabeaufschlag beträgt 1 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Konservative Aktienanleger, die bereits mit seitwärts und sogar leicht abwärts tendierenden Kursen eine attraktive Rendite erzielen möchten, könnten auf das neue Express-Zertifikat der LBBW setzen – der Rückzahlungsbetrag am ersten Bewertungstag entspricht dem Verkaufskurs eines alternativen Direktinvestments von 16,50 Euro; bei Endfälligkeit wären es sogar 20,38 Euro.

Quelle: n-tv.de