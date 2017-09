Startseite

7% bis 9%-Chance in 12 Monaten: Dt. Telekom-Bonus-Zertifikate

Mit ausgewählten Bonus-Zertifikaten auf die Deutsche Telekom-Aktie können Anleger in den nächsten 12 Monaten Renditen von 7 bis 9 Prozent erzielen.

Mit Hilfe des Aktienmarktes und Strukturierten Produkten können Anleger bekanntlich weit über den Anleiherenditen liegende Erträge erzielen. Selbstverständlich sind diese Überrenditen nicht ohne Risiken zu erwirtschaften. Neben dem Bonitätsrisiko des Emittenten übernehmen Anleger das Risiko, dass sich der ausgewählte Basiswert stark entgegen der Markteinschätzung der Anleger entwickelt. Deshalb ist die Auswahl eines geeigneten Basiswertes in Kombination mit einer bewährten Struktur bereits der halbe Weg zum Veranlagungserfolg.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die von etlichen Experten als unterbewertet eingeschätzte Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) in den nächsten Monaten halbwegs stabil entwickelt, könnte die Investition in Capped Bonus-Zertifikate interessant sein, die auch bei seitwärts und leicht nachgebenden Notierungen der T-Aktie positive Renditen abwerfen werden.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 12 Euro

Das aufgeldfreie BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Deutsche Telekom-Aktie mit der Barriere bei 12 Euro, Bonuslevel und Cap bei 16 Euro, BV 1, ISIN: DE000PR7FDN2, Bewertungstag 21.9.18, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 15,08 Euro mit 14,92 – 14,94 Euro gehandelt. Das Zertifikat ist derzeit um etwa ein Prozent billiger als die Aktie zu bekommen.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 27.9.18 mit dem Höchstbetrag von 16 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 13 Monaten einen Ertrag von 7,09 Prozent, wenn der Aktienkurs niemals um 20,42 Prozent auf 12 Euro oder darunter nachgibt. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat am 27.9.18 mit dem am Bewertungstag ermittelten Schlusskurs der Deutsche Telekom-Aktie, maximal mit 16 Euro, zurückbezahlt.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 12 Euro

Mit einem Zertifikat mit beträchtlichem Aufgeld und höherem Verlustrisiko im Falle der Barriereberührung lassen sich die Renditechancen ordentlich aufbessern. Das BNP-Bonus-Zertifikat auf die Deutsche Telekom-Aktie mit der Barriere bei 12 Euro, Bonus-Level und Cap bei 18 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.9.18, ISIN: DE000PR6ZBQ9, wurde beim Aktienkurs von 15,08 Euro mit 16,41 – 16,43 Euro taxiert.

Verbleibt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag oberhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mit 18 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 9,56 Prozent entspricht. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag ermittelten Schlusskurs der Aktie (maximal mit 18 Euro) zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de