Zertifikate

Zertifikat auf Zukunftsbranche: Demographischer Wandel mit Chancen

Das Open End Index-Zertifikat auf den Demographic Opportunity Index spricht Anleger an, die vom demographischen Wandel, also einer wachsenden wohlhabenden älteren Bevölkerungsschicht profitieren wollen.

Immer mehr Menschen werden immer älter – insbesondere in Deutschland und vielen westlichen Industrienationen haben der Mangel an Nachwuchs einerseits und ein großer Anteil von Alten an der Gesamtbevölkerung die einstige "Alterspyramide" in eine sogenannte "Urnenform" gewandelt. Die "Silver Society" ist allerdings für viele Unternehmen eine wachsende, zahlungskräftige und nachhaltige Kundengruppe. Vontobel hat gemeinsam mit dem unabhängigen Indexanbieter Solactive einen Index entwickelt, der die führenden Unternehmen Europas und der USA versammelt, die von dem demographischen Trend profitieren.

20 europäische und US-amerikanische Blue Chips

Das Auswahluniversum für den Solactive Demographic Opportunity Performance-Index besteht aus US-amerikanischen Large und Mid Caps sowie allen europäischen Aktien mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. Euro und einem durchschnittlichen Handelsvolumen von mehr als einer Million Euro. Die Aktiengesellschaften müssen in mindestens einem der Geschäftsfelder Erholung, Freizeit, medizinische Spezialgebiete, Medikamente oder Pflege tätig sein.

Auf Basis des zuletzt veröffentlichten Geschäftsjahrs muss das Unternehmen zudem eine Eigenkapitalrendite von mindestens 10 Prozent und ein EBITDA-Wachstum von mehr als 5 Prozent (über die beiden letzten Geschäftsjahre) aufweisen. Der Anteil eines Geschäftsfelds an der Indexgewichtung ist auf maximal 5 Aktien beschränkt. Erfüllen insgesamt mehr als 20 Unternehmen die Kriterien, dann werden diejenigen mit der niedrigsten Volatilität gleichgewichtet zur Indexbildung herangezogen. Indexanpassungen und Neugewichtungen erfolgen jährlich. Die Konstruktion als Performance-Index sichert die Reinvestition der Dividendenzahlungen zum Vorteil der Anleger.

Per Emissionstag werden die Aktien von Cerner Corp, Fresenius, Eurofins Scientific, Nike, Shire, VCA, Thor Industries, Edwards Lifesciences, Essilor, Bayer, Vail Resorts, Recordati, Ipsen, Christian Dior, Teleflex, Parexel, Hilton, Healthcare Services, Amer Sports und Straumann Holding mit jeweils 5 Prozent im Index vertreten sein. Das Zertifikat kann unter der ISIN DE000VN5FW97 kann ab 14.12.16 – unter anderem auch an der EUWAX in Stuttgart – gehandelt werden. Die jährliche Managementgebühr liegt bei 1 Prozent p.a.

ZertifikateReport-Fazit: Das Open End Index-Zertifikat auf den Demographic Opportunity Index spricht Anleger an, die mittel- bis langfristig mit einer diversifizierten Portfoliobeimischung auf das erwartete Gewinnwachstum von Unternehmen setzen möchten, die vom demographischen Wandel, also einer wachsenden wohlhabenden älteren Bevölkerungsschicht profitieren.

Quelle: n-tv.de