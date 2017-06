Startseite

3,50% Zinsen und 45% Schutz: Daimler-Fix Kupon Express-Zertifikat

Mit einem neuen Fix Kupon Express-Zertifikat auf die Daimler-Aktie können Anleger in den nächsten drei Jahren einen Bruttoertrag von 3,50 Prozent erzielen, wenn der Aktienkurs in drei Jahren nicht mit mehr als 45 Prozent im Vergleich zum am 21.7.17 festgestellten Schlusskurs im Minus notiert.

Wegen der im Mai 2017 stark gestiegenen Fahrzeugverkäufen schätzt die Investmentbank Morgan Stanley die Daimler-Aktie; ISIN: DE0007100000, mit einem Kursziel von 68 Euro als "Equal-Weight" ein. Wegen der relativ guten Verfassung des Automobilsektors stellt JP Morgan Chase die Aktie mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Overweight". Die Mehrheit der Experten sieht die Kursentwicklung der Daimler-Aktie positiv bis neutral, Verkaufsempfehlungen sind eindeutig in der Minderheit.

Für Anleger, die der Daimler-Aktie in den nächsten drei Jahren eine halbwegs stabile Kursentwicklung zutrauen, die aber das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments reduzieren möchten, könnten das neue BNP-Fix Kupon Express-Zertifikat auf die Daimler-Aktie etwas genauer unter die Lupe nehmen.

3,50% Zinsen pro Jahr und 45% Sicherheitspuffer

Der Daimler-Schlusskurs vom 21.7.17 wird als Startkurs für das Zertifikat fixiert. Wird dieser Startkurs beispielsweise bei 65 Euro gebildet, dann wird sich ein Nennwert des Zertifikates von 1.000 Euro auf (1.000:65)=15,38462 Daimler-Aktien beziehen. Bei 55 Prozent des Startkurses wird die Barriere liegen.

Unabhängig vom Kursverlauf der Daimler-Aktie erhalten Anleger an den im Jahresintervall angesetzten Zinsterminen, erstmals am 30.7.18, einen fixen Kupon in Höhe von 3,50 Prozent ausbezahlt. Notiert die Daimler-Aktie an einem der ebenfalls im Jahresabstand angesetzten Bewertungstage auf oder oberhalb des Startkurses, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und der Zinszahlung in Höhe von 3,50 Prozent zurückbezahlt. Die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt im Fall der vorzeitigen Rückzahlung.

Wenn das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (23.7.20) läuft, dann wird die Rückzahlung mit 100 Prozent erfolgen, wenn der Schlusskurs der Daimler-Aktie an diesem Tag auf oder oberhalb der 55-Prozent-Barriere gebildet wird.

Notiert die Daimler-Aktie an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann erhalten Anleger für jeden Nominalwert von 1.000 Euro 15 Aktien geliefert. Der Gegenwert des Bruchstückanteils von 0,38462 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Das BNP-Fix Kupon Express-Zertifikat auf die Daimler-Aktie, maximale Laufzeit bis 30.7.20, ISIN: DE000PR8ES60, kann noch bis 21.7.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit diesem Zertifikat können Anleger in den nächsten drei Jahren einen Bruttoertrag von 3,50 Prozent erzielen, wenn der Kurs der Daimler-Aktie in drei Jahren nicht mit mehr als 45 Prozent im Vergleich zu dem am 21.7.17 festgestellten Schlusskurs im Minus notiert.

