4,10% Chance pro Jahr, 40% Schutz: Daimler-Express mit Airbag

Das neue Daimler-Memory Stufenexpress Airbag-Zertifikat bietet bei einem 40-prozentigen Kursrückgang der Daimler-Aktie die Chance auf einen Jahresbruttoertrag von 4,10 Prozent.

Wegen des Aufholmechanismus und den tief angesiedelten Barrieren erfreuen sich Memory Express-Zertifikate bei risikoaversen Anlegern bereits seit Jahren großer Beliebtheit. Mit Memory Express-Zertifikate mit Airbag- oder Fallschirmfunktion lässt sich des Verlustrisiko im Falle der Tilgung des Zertifikates mittels Aktienzuteilung nochmals reduzieren. Die Airbag-Funktion vermindert im Falle eines ungünstigen Kursverlaufs des Basiswertes das Verlustrisiko im Vergleich zum Direktinvestment in den Basiswert signifikant. Das aktuell zur Zeichnung angebotene Memory Express Airbag-Zertifikat der Société Générale auf die Daimler-Aktie verfügt neben den genannten Sicherheitsmerkmalen über sinkenden Rückzahlungsschwellen, die sogar bei einem nachgebenden Aktienkurs die vorzeitige Rückzahlung des Kapitaleinsatzes ermöglichen.

4,10% Bonuschance pro Jahr

Am 23.2.17 werden die Eckdaten für das Zertifikat fixiert. Bei 60 Prozent des Basispreises wird die Memory-Barriere liegen. Nach jedem Laufzeitjahr, erstmals am 23.2.18, wird der dann aktuelle Daimler-Aktienkurs mit dem Basispreis verglichen. Bei einem Aktienkurs auf oder oberhalb des jeweiligen Einlösungslevels, der sich ab dem zweiten Laufzeitjahr von 100 Prozent des Nennwertes um jeweils fünf Prozent verringert, wird das Zertifikat inklusive der Bonuszahlung von 4,10 Prozent pro Laufzeitjahr zurückbezahlt. Liegt der Kurs an einem der Stichtage zwischen der Memory-Barriere und dem Basispreis, dann wird nur der Kupon ausbezahlt. Falls die Aktie an einem der Bewertungstage unterhalb der Barriere notiert, entfällt die Zinszahlung. Der Memory Effekt bewirkt aber, dass die entgangene Zinszahlung nachbezahlt wird, sobald die Aktie an einem der folgenden Stichtage wieder oberhalb der Memory-Barriere notiert. Am Ende wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis und den ausständigen Zinszahlungen getilgt, wenn sich die Daimler-Aktie auf oder oberhalb der Memory-Barriere befindet.

Nun zur Airbagfunktion: Wird der Basispreis beispielsweise bei 67 Euro fixiert, dann wird die Memory-Barriere, von der sich das Bezugsverhältnis ableitet, bei 40,20 Euro liegen. Somit bezieht sich ein Nennwert von 1.000 Euro bei diesem Zertifikat nicht auf (1.000:67)=14,92537 Daimler-Aktien, sondern auf (1.000:40,20)=24,87562 Aktien. Notiert die Aktie am finalen Bewertungstag (23.2.23) unterhalb der Memory-Barriere, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung von 24 Daimler-Aktien getilgt. Der Gegenwert des verbleibenden Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

Das SG-Daimler-Memory Stufenexpress Airbag-Zertifikat, maximale Laufzeit bis 2.3.22, ISIN: DE000SGM94B0, kann noch bis 23.2.17 mit 101 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Zertifikat bietet bei einem 40-prozentigen Kursrückgang der Daimler-Aktie die Chance auf einen Jahresbruttoertrag von 4,10 Prozent. Die verlustminimierenden Eigenschaften des Airbags werden sich erst im ungünstigen Fall der Tilgung des Zertifikates mittels Aktienzuteilung entfalten.

Quelle: n-tv.de