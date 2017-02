6,85% Bonuschance pro Jahr : Daimler Express-Zertifikat Relax

Mit eine neuen Express-Zertifikat auf die Daimler-Aktie können Anleger in spätestens fünf Jahren bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Jahresbruttorendite von 6,85 Prozent erzielen.

Wer vor fünf Jahren bei einem Niveau von 43 Euro in Daimler-Aktien investiert hat und diese noch immer hält, konnte bislang einen Kursgewinn von 55 Prozent erzielen. Darüber hinaus fetteten die üppigen Dividendenzahlungen die Rendite noch deutlich auf. Allerdings waren die starken Kursschwankungen der Aktie zwischen 34 Euro im Juni 2012 bis 93 Euro im März 2015 bis zum aktuellen Kurs von 67 Euro durchaus geeignet, um das Nervenkostüm der Anleger beträchtlich zu strapazieren.

Anleger, welche die in Aussicht stehenden Dividendenzahlungen und das theoretisch unbegrenzte Gewinnpotenzial des direkten Aktieninvestments gegen einen sicheren aber limitierten Ertrag, der auch bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie erzielt werden kann, eintauschen wollen, könnten die Veranlagung in das derzeit zur Zeichnung angebotene DekaBank-Daimler Express-Zertifikat Relax 03/2022 in Erwägung ziehen.

6,85% Bonuschance pro Jahr und 40% Sicherheitspuffer

Der Daimler-Schlusskurs vom 24.2.17 wird als Startwert für das Zertifikat festgeschrieben. Wird dieser Wert beispielsweise bei 67 Euro fixiert, dann wird sich ein Nennwert des Zertifikates von 1.000 Euro auf (1.000:67)=14,92537 Daimler-Aktien beziehen. Bei 60 Prozent des Startwertes wird sich die am Bewertungstag (22.2.22) aktivierte Barriere befinden.

Notiert die Daimler-Aktie am ersten Bewertungstag (22.2.18) auf oder oberhalb der bei 100 Prozent des Startwertes liegenden Tilgungsschwelle, dann wird das Zertifikat mit 100 Prozent des Ausgabepreises und einer Bonuszahlung von 6,85 Prozent vorzeitig zurückbezahlt. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest um ein weiteres Jahr. Da sich die Tilgungsschwellen ab dem zweiten Laufzeitjahr jeweils um 5 Prozent reduzieren, bietet das Zertifikat auch bei einem Kursrückgang der Daimler-Aktie die Chance auf die vorzeitige Rückzahlung. Die in Aussicht stehenden Bonuszahlungen erhöhen sich mit jedem Laufzeitjahr um 6,85 Prozent. Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Rückzahlung bis zum Bewertungstag, dann wird es mit 100 Prozent und einem gesamten Bonusbetrag von 34,25 Prozent zurückbezahlt, wenn die Daimler-Aktie an diesem Tag auf oder oberhalb der Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann fällt die Bonuszahlung aus und die Tilgung des Zertifikates wird mittels der Zuteilung von 14 Daimler-Aktien erfolgen. Der Gegenwert des Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

Das DekaBank-Daimler Express-Zertifikat Relax 03/2022, maximale Laufzeit bis 1.3.22, ISIN: DE000DK0J807, kann noch bis 24.2.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Express-Zertifikat auf die Daimler-Aktie ermöglicht Anlegern in spätestens fünf Jahren bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf eine Jahresbruttorendite von 6,85 Prozent.

Quelle: n-tv.de