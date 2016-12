Zertifikate

5,15% Zinsen und 25% Schutz: Daimler-Aktienanleihe Protect

Mit einer neuen Aktienanleihe Protect auf die Daimler-Aktie können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 25-prozentigen Kursrückgang der Aktie einen Jahresbruttoertrag von 5,15 erzielen.

Obwohl Daimler in den vergangenen Jahren mit soliden Absatz- und Gewinnzahlen überzeugen konnte, belasteten die als gering eingeschätzten Wachstumschancen den Aktienkurs. Allerdings erscheint die Daimler-Aktie auf ihrem aktuellen Niveau im Bereich von 64,30 Euro, einer Dividendenrendite von mehr als fünf Prozent und einem KGV im Bereich von 7,61 als günstig bewertet.

Nach dem turbulenten Start in das Jahr 2016, der den Aktienkurs von 77 auf bis zu 51 Euro abstürzen ließ, trat der Aktienkurs Anfang August in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 60 bis 65 Euro ein. Wer das aktuelle Kursniveau der Daimler-Aktie als interessante Einstiegschance ansieht und auch bei einem nachgebenden Aktienkurs einen Ertrag im Bereich der aktuellen Dividendenrendite erwirtschaften möchte, könnte in die neue HVB-Aktienanleihe Protect auf die Daimler-Aktie investieren.

5,15% Zinsen in einem Jahr, 25% Schutz

Der Daimler-Schlusskurs vom 3.1.17 wird als Basispreis für die HVB-Aktienanleihe Protect mit 12-monatiger Laufzeit fixiert. Wird dieser Schlusskurs beispielsweise bei 64,30 Euro gebildet, dann wird sich ein Nominalwert von 1.000 Euro der Anleihe auf 1.000:64,30=15,77287 Daimler-Aktien beziehen. Bei 75 Prozent des Basispreises wird sich die Barriere der Anleihe befinden. Bei einem angenommenen Basispreis von 64,30 Euro wird die Barriere bei 48,225 Euro liegen.

Unabhängig vom Kursverlauf der Daimler-Aktie in den nächsten 12 Monaten und wo die Aktie am Bewertungstag der Anleihe (28.12.17) notieren wird, erhalten Anleger am 5.1.18 einen Zinskupon in Höhe von 5,15 Prozent pro Jahr ausbezahlt. Befindet sich der Aktienkurs am Bewertungstag auf oder oberhalb der Barriere von 75 Prozent des Basispreises, dann wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Wird der Schlusskurs der Daimler-Aktie am Bewertungstag hingegen unterhalb der Barriere gebildet, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung von 15 Daimler-Aktien erfolgen. Der Eurogegenwert des verbleibenden Bruchstückanteils von 0,77287 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Die HVB-Aktienanleihe Protect auf die Daimler-Aktie, ISIN: DE000HU7YKD4, fällig am 5.1.18, kann noch bis 3.1.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 0,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

Zertifikatereport-Fazit: Diese Aktienanleihe Protect auf die Daimler-Aktie bietet in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 25-prozentigen Kursrückgang die Chance auf einen Jahresbruttoertrag von 5,15 Prozent. Hätte man allerdings genau vor einem Jahr in ein solcherart konstruiertes Produkt investiert, dann hätte die Barriere nicht gehalten.

Quelle: n-tv.de