Zertifikate

6,25% Zinsen und 15% Schutz: Daimler-Aktienanleihe Plus

Mit einer neuen Aktienanleihe Plus auf die Daimler-Aktie mit endfälliger Barriere können Anleger einen Bruttoertrag von 6,25 Prozent erzielen, wenn der Aktienkurs in einem Jahr nicht mehr als 15 Prozent seines am 10.10.16 beobachteten Kursniveaus verliert.

Obwohl Daimler in den vergangenen Jahren zumeist mit Rekordabsatzzahlen glänzen konnte, ging es mit dem Aktienkurs von März 2015 – nur von kurzen Korrekturphasen unterbrochen – bis Juli 2016 von 93 Euro auf bis zu 51 Euro bergab. In den vergangenen zwei Monaten konnte sich die Aktie, die mit einer Dividendenrendite von nahezu 5 Prozent und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis im einstelligen Bereich als attraktiv bewertet erscheint, von den Tiefstständen deutlich nach oben hin absetzen.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Talfahrt der Daimler-Aktie nun fürs erste einmal vorbei sein sollte, könnte die Investition in die kurz laufende UBS-Aktienanleihe Plus auf die Daimler-Aktie interessant sein.

6,25% Zinsen, 15% Sicherheitspuffer

Der am 10.10.16 in XETRA festgestellte Schlusskurs der Daimler-Aktie wird als Basispreis für die Aktienanleihe festgeschrieben. Bei 85 Prozent wird sich die ausschließlich am Bewertungstag (20.10.17) aktivierte Barriere befinden. Wird der Basispreis beispielsweise bei 63,40 Euro gebildet, dann wird sich ein Nennwert von 1.000 Euro auf 1.000:63,40=15,77287 Daimler-Aktien beziehen.

Unabhängig vom Kursverlauf der Daimler-Aktie erhalten Anleger am 27.10.17 einen Jahreskupon in Höhe von 6,25 Prozent gutgeschrieben. Wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt, dann wird die Anleihe eine Nettowertentwicklung von 5,38 Prozent abwerfen.

Die Art der Tilgung der Anleihe hängt davon ab, ob sich der Kurs der Daimler-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb der Barriere befindet. Wird der Schlusskurs der Daimler-Aktie am 20.10.17 oberhalb der Barriere ermittelt, dann wird die Anleihe mit ihrem Nennwert in Höhe von 100 Prozent getilgt.

Befindet sich der Schlusskurs der Aktie zu diesem Zeitpunkt auf oder unterhalb der Barriere, so wird die Anleihe mittels der Lieferung von 15 Daimler-Aktien getilgt. Der Gegenwert des Bruchstückanteils von 0,77287 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Die UBS-Aktienanleihe Plus auf die Daimler-Aktie, ISIN: DE000UBS50A8, fällig am 27.10.17, kann noch bis 10.10.16 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Aktienanleihe Plus auf die Daimler-Aktie mit endfälliger Barriere ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 6,25 Prozent, wenn der Aktienkurs in einem Jahr nicht mehr als 15 Prozent seines am 10.10.16 beobachteten Kursniveaus verliert.

Quelle: n-tv.de