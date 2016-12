Zertifikate

3,79%-Chance in 6 Monaten: DAX-Reverse Bonus-Zertifikat

Mit Reverse Bonus-Zertifikaten auf den DAX-Index können Anleger auch bei einem deutlichen Indexanstieg die Rendite ihres Portfolios aufbessern.

Obwohl der seit mehr als einer Woche andauernde DAX-Anstieg am 14.12.16 eine Pause eingelegt hat, könnte sich die Jahresendrally weiter fortsetzen. Im Gegensatz zu den US-Indizes, die ja derzeit im Bereich ihrer historischen Höchststände notieren, hätte der DAX (aktuell bei 11.270 Punkten) bei einem Kursanstieg auf sein bei 12.390 Punkten liegendes Allzeithoch noch einen weiten Weg von mehr als 1.110 Punkten oder nahezu 10 Prozent zurückzulegen.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die Aufwärtsbewegung zwar noch fortsetzen wird, aber das alte Allzeithoch in den nächsten sechs Monaten nicht deutlich überschritten wird, könnte die Veranlagung in Reverse Bonus-Zertifikate interessant sein.

3,79% Chance, 20,78% Sicherheit

Das Goldman Sachs-Reverse Bonus-Zertifikat mit Cap auf den DAX-Index mit Barriere bei 13.600 Punkten, Bonuslevel und Cap bei 2.560 Punkten, Reverselevel bei 15.200 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 16.6.17, ISIN: DE000GL4HUA3, wurde beim DAX-Stand von 11.260 Punkten mit 121,76 – 121,78 Euro gehandelt.

Wenn der DAX-Index bis zum Bewertungstag niemals die Barriere bei 13.600 Punkten berührt oder überschreitet, dann wird das Reverse Bonus-Zertifikat am 21.6.17 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 126,40 Euro zurückbezahlt. Dieser Betrag errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Reverselevel und dem Bonuslevel unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses von 0,01. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten sechs Monaten einen Ertrag von 3,79 Prozent, wenn der DAX bis zum Bewertungstag niemals um mindestens 20,78 Prozent auf 13.600 Punkte zulegt.

Berührt der DAX-Index die Barriere, dann wird der Rückzahlungsbetrag ermittelt, indem der am Bewertungstag aktuelle Indexstand vom Reverselevel von 15.200 Euro subtrahiert wird. Demnach wird die Rückzahlung des Zertifikates nach der Barriereberührung bei einem Indexstand von beispielsweise 11.000 Punkten mit 42 Euro erfolgen. Notiert der DAX-Index am Bewertungstag oberhalb des Reverselevels, dann erleiden Anleger den Totalverlust des Kapitaleinsatzes.

ZertifikateReport-Fazit: Mit diesem Reverse Bonus-Zertifikat mit Cap auf den DAX-Index können Anleger in den nächsten sechs Monaten bei einem bis zu 20,78-prozentigen Indexanstieg einen Ertrag von beachtlichen 3,79 Prozent (=7,6 Prozent pro Jahr) erzielen.

Quelle: n-tv.de