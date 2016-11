Zertifikate

Intelligente Rollmethodik : CMCI-Rohstoff-Index-Zertifikate

Die CMCI-Produktfamilie von UBS/Bloomberg eröffnet den Zugang zum gesamten Rohstoff-Universum in einem Produkt als auch zu den enthaltenen einzelnen Rohstoffen.

Wer längerfristig auf Rohstoffe setzen möchte, der muss sich mit einem lästigen und teuren Phänomen der Futures-Märkte auseinandersetzen: Da die höchste Liquidität und Reagibilität meist im kurzfristigsten Future (Front Month) zu finden ist, muss eine Long-Position vor dessen Fälligkeit in den nächstfälligen Kontrakt gerollt werden. Liegt der Preis für den nächsten Kontrakt höher (steigende Terminkurve oder Contango-Szenario), dann muss für seinen Kauf mehr Geld aufgewandt werden als aus dem Verkauf des aktuellen Futures erlöst wird. Damit verteuert sich der Einstiegspreis von Termin zu Termin und es entstehen Rollverluste. Im umgekehrten Backwardation-Szenario (fallende Terminpreise) entstehen Rollgewinne. Die UBS hat zusammen mit Bloomberg den CMCI-Rohstoff-Index entwickelt, dessen Investitionsmethode Rollverluste möglichst reduzieren soll.

Open End-Zertifikate auf Gesamtmarkt, Sektoren-, Industrien- und Einzelrohstoffe

Mit klassischen Rohstoff-Trackern investieren Anleger also ausschließlich in den nächstfälligen Future. Die UBS Bloomberg CMCI-Rohstoff-Index-Familie setzt dagegen auf jeweils fünf Fälligkeiten. Damit glättet die UBS nicht nur mögliche kurzfristige Verwerfungen in den üblicherweise stark reagiblen Front-Months-Futures, sondern bildet auch den Markt dieses Rohstoffs repräsentativ ab und reduziert Rollverluste. Wer sich lediglich kurzfristig engagieren will und auf eine große Marktbewegung wartet, sollte aber aufgrund der gewissen "Trägheit" des CMCI-Konzepts bei den klassischen Trackern bleiben.

Bei der Berechnung des UBS CMCI Composite Total Return Index CH0034808136 in Euro hedged, CH0031794263 in US-Dollar) werden insgesamt 27 Rohstoffmärkte einbezogen, die sowohl nach volkswirtschaftlicher Relevanz als auch noch verfügbarer Handelsliquidität gewichtet werden. Damit soll eine möglichst charakteristische Darstellung des globalen Verbrauchs gezeichnet werden.

UBS Bloomberg CMCI-Rohstoff-Indizes sind nicht nur für den gesamten Rohstoffmarkt, sondern auch für Sektoren (Energie & Metalle) und Industrien (Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Agrarrohstoffe, Lebendvieh) und natürlich auf die einzelnen Rohstoffe verfügbar – jeweils in einer US-Dollar- und einer Euro-hedged-Variante (mit reduziertem Wechselkursrisiko).

ZertifikateReport-Fazit: Die CMCI-Produktfamilie von UBS/Bloomberg eröffnet den Zugang zum gesamten Rohstoff-Universum in einem Produkt als auch zu den enthaltenen einzelnen Rohstoffen. Die Verwendung einer intelligenten Investitions- und Rollmethodik ist insbesondere für Anleger geeignet, die Rohstoffe zur mittel- bis langfristigen Portfoliodiversifizierung heranziehen möchten.

Quelle: n-tv.de