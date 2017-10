Startseite

Attraktive Zinsen : Brent Crude Oil mit Fixkupon

Aufgrund der schwächeren Korrelation mit Aktien- und Anleihemärkten eignen sich Rohstoffe grundsätzlich als Beimischung zur Diversifizierung eines Portfolios.

Schafft der Rohölmarkt den Ausbruch aus der mittlerweile anderthalb Jahre währenden Preisspanne zwischen 45 und 55 US-Dollar? Aktuell notieren Brent Crude Oil Futures mit Fälligkeit Dezember 2017 bei knapp 56 US-Dollar; die Überwindung der 60 US-Dollar-Marke scheiterte Ende September. Für steigende Kurse sprechen derzeit u.a. ein intakter charttechnischer Aufwärtstrend, die Festigung der Beziehung zwischen Saudi-Arabien und Russland sowie diverse Ankündigungen von Förderreduktionen seitens der OPEC. Umgekehrt zeigt sich der Preis jedoch sensibel gegenüber der Erholung des US-Schiefergasmarkts und steigenden Produktionen von Libyen und Nigeria. Wer daher von der Fortsetzung der Seitwärtsbewegung ausgeht, könnte mit Fixkupon-Express-Zertifikaten auf Öl-Futures feste Renditen erzielen und sich mit einem Sicherheitspuffer vor moderaten Kursverlusten schützen.

Ein oder anderthalb Jahre Laufzeit – 35 Prozent Sicherheitspuffer

Die UBS emittiert zwei Produkte mit unterschiedlicher Laufzeit: Die Rückzahlungsschwelle des Kurzläufers (ISIN DE000UBS1SZ8) wird anhand des Schlusskurses vom 27.10. fixiert; die Barriere wird auf 65 Prozent festgelegt. Auf aktuellem Kursniveau läge sie also bei etwa 36 US-Dollar und wäre zuletzt im Februar/März 2016 berührt worden. Wichtig: Die Barriere wird nicht nur per Laufzeitende, sondern kontinuierlich beobachtet. Der Kupon beträgt 5 Prozent und wird unabhängig von der Ölpreisentwicklung vierteljährlich ausgezahlt (entspricht also 1,25 Prozent pro Quartal). Liegt der Brent-Future am ersten der quartalsweisen Bewertungstage auf oder oberhalb der Rückzahlungsschwelle, dann wird außerdem das Zertifikat vorzeitig fällig; mit der Rückzahlung entfallen weitere Zinszahlungen. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit zumindest bis zum nächsten Bewertungstag, an dem erneut geprüft wird.

Kommt es zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, zieht man am finalen Bewertungstag auch die Barriere zur Ermittlung des Rückzahlungsbetrags hinzu. Wurde Sie niemals berührt oder unterschritten, erhalten Anleger mit dem letzten Kupon auch den vollständigen Nennbetrag von 100 Euro pro Zertifikat zurück und erzielen die Maximalrendite. Bei verletzter Barriere spiegelt der Rückzahlungsbetrag die tatsächliche negative Wertentwicklung wider; er beträgt maximal 100 Euro. Alternativ greifen Anleger zur ISIN DE000UBS2DV7 (Zeichnung bis 20.10.) mit einem Kupon von 4,75 Prozent p.a., Fälligkeit am 29.04.2019, sechs Bewertungstagen und ansonsten identischer Ausstattung. Bei beiden Produkten fällt kein Ausgabeaufschlag an.

ZertifikateReport-Fazit: Aufgrund der schwächeren Korrelation mit Aktien- und Anleihemärkten eignen sich Rohstoffe grundsätzlich als Beimischung zur Diversifizierung eines Portfolios. Diese währungsgesicherten Fixkupon-Express-Zertifikate sprechen alle Anleger an, die von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends beim Rohöl (Brent) ohne wesentliche Schwächephasen ausgehen.

Quelle: n-tv.de