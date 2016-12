Zertifikate

Deep Express-Zertifikat plus : Bis zu 5,5% mit Daimler, BASF, Bayer

Mit neuen Deep Express-Zertifikaten plus können Anleger auch bei schwächeren Notierungen der Daimler-, der BASF-, der Bayer- und der AXA-Aktie zu überproportional hohen Erträgen gelangen.

Die von der Landesbank Baden Württemberg als "Deep Express-Zertifikat plus" emittierten Produkte verfügen neben hohen Sicherheitspuffern und Zinszahlungen über sinkende Rückzahlungsschwellen, die auch bei leicht nachgebenden Notierungen des Basiswertes die vorzeitige Rückzahlung des Kapitaleinsatzes ermöglichen. Darüber hinaus steht die Bezeichnung "plus" bei diesen Zertifikaten für einen zusätzlichen verlustmindernden Faktor, der von anderen Anbietern als Fallschirm oder Airbag betitelt wird. Für Anleger, die sich die attraktive Struktur dieser Zertifikate zunutze machen wollen, um in den nächsten Jahren interessante Renditechancen wahrnehmen zu können, bietet die LBBW derzeit Zertifikate auf die BASF, die Bayer-, die Daimler und die AXA-Aktie zur Zeichnung an.

Daimler mit 5,50% Zinsen und 35% Schutz

Der Daimler-Schlusskurs vom 14.12.16 wird als Startwert für das Zertifikat mit ISIN: DE000LB1END0, fixiert. Bei 65 Prozent des Startwertes wird sich die Barriere befinden. Wird der Startwert beispielsweise bei 63 Euro festgeschrieben, dann wird sich ein Nominalwert von 1.000 Euro nicht auf (1.000:63 Euro)=15,87302 Aktien beziehen. Die Anzahl der zu liefernden Aktien leitet sich ganz im Sinne der Anleger bei diesem Produkt vom Stand der Barriere ab. Beim Startwert von 63 Euro wird die Barriere bei 40,95 Euro liegen. Daher erhalten Anleger im Fall der Aktienzuteilung am Laufzeitende für einen Nominalwert von 1.000 Euro nicht 15,87302 Daimler-Aktien, sondern (1.000:40,95)=24,42002 Aktien zugeteilt, was sich natürlich verlustmindernd auf das Veranlagungsergebnis auswirken wird.

Notiert die Daimler-Aktie an einem der im Jahresabstand angesiedelten Bewertungstage auf oder oberhalb des ab dem zweiten Laufzeitjahr um jeweils fünf Prozent sinkenden Rückzahlungslevels, dann wird das Zertifikat mit 100 Prozent und einer Bonuszahlung in Höhe von 5,50 Prozent pro vollendeten Laufzeitjahr zurückbezahlt. Läuft das Zertifikat bis zum finalen Bewertungstag (16.12.22), dann wird es mit dem Maximalbetrag von 1.330 Euro zurückbezahlt, wenn die Aktie an diesem Tag oberhalb der Barriere notiert. Andernfalls wird das Zertifikat mittels der Lieferung von 24 Daimler-Aktien getilgt. Der Gegenwert des Bruchstückanteils wird gutgeschrieben.

Das Zertifikat auf die BASF-Aktie, ISIN: DE000LB1ENB4, stellt bei einem 35-prozentigen Sicherheitspuffer Jahresbonuszahlungen von 4 Prozent in Aussicht. Das Zertifikat auf die Bayer-Aktie, ISIN: DE000LB1ENC2, bietet bei einem 40-prozentigem Sicherheitspuffer ebenfalls die Chance auf eine Jahresrendite von 4 Prozent. Das AXA-Zertifikat, ISIN: DE000LB1ENA6, ermöglicht bei einem bis zu 45-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Jahresbruttorendite von 5 Prozent. Die Zertifikate können noch bis 1.12.16 mit 100 Prozent plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Zertifikate sprechen Anleger an, die auch bei schwächeren Notierungen der vier Aktien zu überproportional hohen Erträgen gelangen wollen. Der zusätzlich eingebaute Schutzmechanismus dieses "plus"-Zertifikates wird den Verlust im Falle der Aktienlieferung im Vergleich zu "normalen" Zertifikaten deutlich reduzieren.

Quelle: n-tv.de