Zertifikate

7,15% mit Allianz, Linde, BMW : Bayern Protect Aktienanleihe

Mit einer neuen Aktienanleihe auf die Allianz-, die Linde- und die BMW-Aktie können Anleger in den nächsten zwei Jahren bei einem bis zu 45-prozentigen Kursrückgang der Aktien eine Nettorendite von 6,31 Prozent pro Jahre erwirtschaften.

Im Zuge der schwächeren Entwicklung des gesamten deutschen Aktienmarktes gerieten auch die Aktienkurse der drei in Bayern angesiedelten Großkonzerne Allianz, Linde und BMW unter Druck.

Wer auf dem ermäßigten Niveau eine Investition in die von der Mehrheit der Analysten zum "Kaufen" oder "Halten" empfohlenen Aktien in Erwägung zieht, könnte die Veranlagung in die von der RCB angebotene Bayern Protect Aktienanleihe ins Auge fassen. Im Gegensatz zum direkten Aktieninvestment ermöglicht die Anleihe auch dann positive Rendite, wenn die Kurse der drei DAX-Werte nicht ansteigen.

7,15% Zinsen und 45% Sicherheitspuffer

Am 23.11.16 werden Schlusskurse der Linde-, der Allianz- und der BMW-Aktie als Basispreise für die Bayern Protect Aktienanleihe fixiert. Bei 55 Prozent der jeweiligen Basispreise werden sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (24.11.16 bis 21.11.18) aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der in diesem Bayern-Basket befindlichen Aktien erhalten Anleger nach jedem der beiden Laufzeitjahre der Anleihe, und zwar am 27.11.17 und 26.11.18, einen Zinskupon in Höhe von 7,15 Prozent gutgeschrieben. Wird die Anleihe nach ihrem Laufzeitende mit ihrem Nennwert von 100 Euro zurückbezahlt, errechnet sich unter Berücksichtigung der Kosten einen Nettoertrag von 6,31 Prozent pro Jahr.

Berührt oder unterschreitet während des zweijährigen Beobachtungszeitraumes keiner der drei Aktienkurse auf täglicher Schlusskursbasis die jeweilige Barriere, dann wird die Anleihe am 26.11.18 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Auch dann, wenn alle drei Aktienkurse nach der Barriereberührung einer Aktie am Bewertungstag (21.11.18) wieder oberhalb der Basispreise notieren, wird die Anleihe mit 100 Prozent zurückbezahlt.

Befindet sich eine oder mehrere Aktie(n) nach der Barriereberührung im Vergleich zum Basispreis im Minus, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung stattfinden. Der Gegenwert von Aktienbruchteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die RCB-7,15% Bayern Protect Aktienanleihe, fällig am 26.11.18, ISIN: AT0000A1PCZ9, kann noch bis zum 22.11.16 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifkateReport-Fazit: Diese Anleihe ermöglicht in den nächsten zwei Jahren einen Nettoertrag von 6,31 Prozent, wenn die Kurse der DAX-Werte Allianz, Linde und BMW während des gesamten Bobachtungszeitraumes niemals mindestens 45 Prozent ihrer am 23.11.16 ermittelten Basispreise verlieren.

Quelle: n-tv.de