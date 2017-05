Deutschland Aktienanleihe: BMW/Bayer/Siemens mit 6,2% Zinsen

Mit der neuen Deutschland Protect-Aktienanleihe auf die BMW-, die Siemens- und die Bayer-Aktie können Anleger in den nächsten 2 Jahren mit einem bis zu 41-prozentien Kursrückgang der Aktien einen Jahresertrag von 6,20 Prozent erzielen.

Wer vor ziemlich genau zwei Jahren in die deutschen DAX-Werte Siemens, Bayer und BMW investiert hat konnte bislang nur mit der Siemens-Aktie einen Kursgewinn, und zwar in der Höhe von 35 Prozent erzielen. Das Investment in die BMW-Aktie war in diesem Zeitraum mit einem Kursverlust von 18 Prozent verbunden, jenes in die Bayer-Aktie mit einem Kursverlust von 13 Prozent.

Hätte man hingegen vor zwei Jahren in eine Anleihe mit der gleichen Ausstattung, wie die derzeit zur Zeichnung angebotene RCB-Protect-Anleihe auf diese drei Aktien investiert, dann wären Anleger in den Genuss der Maximalrendite gekommen, obwohl sich die BMW-Aktie zwischenzeitlich der Barriere ziemlich gefährlich angenähert hätte.

6,20% Jahreszinsen - 41% Sicherheitspuffer

Die am 15.5.17 ermittelten Schlusskurse der Siemens-, der BMW- und der Bayer-Aktie werden als Startwerte für die Anleihe fixiert. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien erhalten Anleger nach jedem der 2 Laufzeitjahre einen Fixkupon in Höhe von 6,20 Prozent gutgeschrieben. Wird die Anleihe am 16.5.19 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt, dann wird das Investment unter Berücksichtigung der Kosten einen Jahresertrag von 5,39 Prozent abwerfen.

Bei jeweils 59 Prozent der Startwerte werden sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (16.5.17 bis 13.5.19) aktivierten Barrieren befinden. Notieren die drei Aktien auf täglicher Schlusskursbasis innerhalb des Beobachtungszeitraumes immer oberhalb der jeweiligen Barrieren, dann wird die Anleihe am 16.5.19 mit ihrem Nennwert von 100 Prozent zurückbezahlt.

Berührt oder unterschreitet hingegen einer der 3 Aktienkurse in diesem Zeitraum die Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe durch die Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen. Die Anzahl der zu liefernden Aktien wird am 15.5.17 errechnet. Wird der Startwert für die Siemens-Aktie beispielsweise bei 132 Euro fixiert und die Anleihe wird durch die Lieferung von Siemens-Aktien getilgt, dann erhalten Anleger (1.000:132)=7,57576 Siemens-Aktien geliefert, wobei der Gegenwert des Bruchstückanteils Anlegern gutgeschrieben wird.

Die RCB-6,20% Deutschland Protect-Aktienanleihe, fällig am 16.5.19, ISIN: AT0000A1VG19, kann noch bis 12.5.17 mit 100 Prozent plus 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe spricht Anleger mit der Markteinschätzung an, dass die 3 deutschen Blue-Chips in den nächsten 2 Jahren niemals 41 Prozent oder mehr ihrer am 15.5.17 festgestellten Schlusskurse verlieren werden.

Quelle: n-tv.de