10%-Chance in 13 Monaten: Apple-Bonus-Zertifikate

Mit Bonus-Zertifikaten auf die Apple-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch bei einem starken Kursrückgang der Aktie zu hohen Renditen gelangen.

Nach der Veröffentlichung der über den Analystenerwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnzahlen erreichte der Kurs der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) ein neues Rekordhoch. Wegen der nach wie vor hervorragenden Zukunftsaussichten hoben zahlreiche Experten die Kursziele für die Apple-Aktie an und bekräftigten ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Der Einstieg in die Apple-Aktie könnte sich somit auch auf dem aktuell hohen Niveau noch bezahlt machen.

Für Anleger, die nach dem starken Kursanstieg des vergangenen Monats eine Korrektur des Aktienkurses nicht ausschließen, die aber grundsätzlich von einer soliden Kursentwicklung der Apple-Aktie ausgehen, könnte die Veranlagung in Capped-Bonus-Zertifikate als Alternative zum direkten Aktienkauf interessant sein.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 110 USD

Das BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Apple-Aktie mit der Barriere bei 110 USD, Bonuslevel und Cap bei 170 USD Euro, BV 1, ISIN: DE000PR4XQR5, Bewertungstag 21.12.18, wurde bei der Apple-Kursindikation von 170,52 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,18 USD mit 135,15 – 135,20 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 31.12.18 mit dem Höchstbetrag von 170 USD zurückbezahlt, was bei einem gleich bleibenden Euro/USD-Kurs einem Gegenwert in Höhe von 144,07 Euro entsprechen wird. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 13 Monaten einen Ertrag von 6,56 Prozent, wenn der Aktienkurs niemals um 35 Prozent auf 110 USD oder darunter nachgibt. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat am 31.12.18 mit dem am Bewertungstag ermittelten Schlusskurs der Apple-Aktie, maximal mit 170 USD, zurückbezahlt.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 130 USD

Mit einem Zertifikat mit geringerem Sicherheitspuffer (=höhere Barriere) können Anleger die Renditechancen deutlich erhöhen. Das BNP-Bonus-Zertifikat auf die Apple-Aktie mit der Barriere bei 130 USD, Bonus-Level und Cap bei 170 USD, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000PR60L63, wurde beim Aktienkurs von 170,52 USD mit 130,80 – 130,85 Euro taxiert.

Verbleibt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag oberhalb der Barriere, dann wird auch dieses Zertifikat am Laufzeitende mit 170 USD (=144,07 Euro) zurückbezahlt, was einem Ertrag von 10,10 Prozent entspricht. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag ermittelten Schlusskurs der Aktie (maximal mit 170 USD) zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Anlageprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de