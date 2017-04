Discount-Zertifikate: Adidas mit Abschlag

Mit Discount-Zertifikaten auf die Adidas-Aktie können Anleger auch bei stagnierenden oder nachgebenden Kursen positive Renditen erzielen.

Abgesehen von einer kurzen Korrekturphase im Vorjahr ging es mit dem Kurs der Adidas-Aktie permanent nach oben. Trotz des 17-prozentigen Kursrückganges im November 2016 befindet sich der Kurs der Adidas-Aktie auf Sicht der vorangegangenen 12 Monate mit mehr als 70 Prozent im Plus. Mit Kurszielen von bis zu 210 Euro wird die Adidas-Aktie von der überwiegenden Mehrheit der Analysten zum Kauf oder Halten empfohlen.

Für Anleger, die nun ein Investment in die Adidas-Aktie in Erwägung ziehen, die aber gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren wollen, steht eine Vielzahl von Discount-Zertifikaten bereit. Da Discount-Zertifikate die vergünstigte Investition in die Aktie ermöglichen, stellen sie auch bei einem nachgebenden Aktienkurs positive Rendite in Aussicht. Im Gegenzug für diese Seitwärtschance verzichten Zertifikate-Anleger im Gegensatz zum Aktieninvestor auf die Dividenden und das unbegrenzte Gewinnpotenzial der Aktienveranlagung.

Defensives Discount-Zertifikat mit Cap bei 150 Euro

Das BNP-Discount-Zertifikat auf die Adidas-Aktie, Cap bei 150 Euro, BV 1, Bewertungstag 15.6.18, ISIN: DE000PB88735, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 184,11 Euro mit 144,12 – 144,14 Euro gehandelt. Im Vergleich zum direkten Aktienkauf ist das Zertifikat mit einem Abschlag von 21,71 Prozent zu bekommen. Wenn die Adidas-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 150 Euro notiert, dann wird das Zertifikat am 21.6.18 mit dem Höchstbetrag von 150 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in etwas mehr als einem Jahr bei einem bis zu 19-prozentigen Kursrückgang der Aktie einen Ertrag von 4,06 Prozent. Notiert die Adidas-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer Aktie je Zertifikat getilgt. Ein Verlust (vor Spesen) wird erst dann entstehen, wenn die zugeteilten Aktien unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates, also unterhalb von 144,33 Euro verkauft werden.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 180 Euro mit hohen Renditechancen

Für Anleger mit dem Wunsch nach höhere Rendite und der Meinung, dass sich der Adidas-Kurs tendenziell zumindest stabil entwickeln wird könnte das BNP-Discount-Zertifikat auf die Adidas-Aktie mit Cap bei 180 Euro, BV 1, ISIN: DE000PB88750, Bewertungstag 15.6.18, interessant sein. Beim Adidas-Aktienkurs von 184,11 wurde das Zertifikat mit 163,28 – 163,30 Euro taxiert. Notiert die Adidas-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit 180 Euro zurückbezahlt. In diesem Fall wird der Ertrag bei 10,23 Prozent (=9 Prozent pro Jahr) betragen. Bei einem Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps wird auch dieses Zertifikat mittels Aktienzuteilung getilgt.

Interessant ist auch die Tatsache, dass das direkte Investment in die Aktie erst ab einem Adidas-Kurs von mindestens 202,94 Euro das gleiche Veranlagungsergebnis wie dieses Discount-Zertifikat abwerfen wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Anlageprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de