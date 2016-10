Zertifikate

Bis zu 31% Sicherheitspuffer : Adidas-Zertifikate mit 6% Zinsen

Mit ausgewählten Bonus- und Discount-Zertifikaten auf die Adidas-Aktie können Anleger in einem Jahr Jahresrenditen von mehr als 6 Prozent erwirtschaften.

Der Kurs der Adidas-Aktie befindet sich bereits seit Jahren in einem steilen Aufwärtstrend. In den vergangenen fünf Jahren legte der Aktienkurs um 200 Prozent zu. Innerhalb der letzten 12 Monate konnten sich Anleger über einen Kursanstieg von 90 Prozent freuen. Vor einigen Tagen verzeichnete die Adidas-Aktie knapp oberhalb von 160 Euro ein neues Allzeithoch. Auch nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate gehen Experten – trotz zu erwartender Kurskorrekturen – eher von einem weiteren Kursanstieg der Adidas-Aktie aus.

Für Anleger, die das unlimitierte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments gegen eine Jahresrendite im Bereich von fünf Prozent eintauschen wollen, steht eine Vielzahl von attraktiven Bonus- und Discount-Zertifikaten zur Verfügung, die diesen Ertrag auch bei einem deutlichen Kursrückganges der Adidas-Aktie abwerfen werden.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 104 Euro

Das Commerzbank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Adidas-Aktie mit der Barriere bei 104 Euro, Bonuslevel und Cap bei 152 Euro, BV 1, ISIN: DE000CD7SRW7, Bewertungstag 13.9.17, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 152,00 Euro mit 142,33 – 142,53 Euro gehandelt. Wenn der Kurs der Adidas-Aktie bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 152 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten elf Monaten bei einem bis zu 31-prozentigen Kursrückgang der Aktie einen Ertrag von 6,64 Prozent in Aussicht. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere und notiert die Aktie am 15.9.17 unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mittels der Zuteilung einer Adidas-Aktie je Zertifikat getilgt. Da das Zertifikat billiger als die Aktie zu bekommen ist wird das Zertifikateinvestment im Falle der Aktienzuteilung einen geringeren Verlust als das direkte Aktieninvestment verursachen.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 141 Euro

Das LBBW-Discount-Zertifikat auf die Adidas-Aktie mit Cap bei 141 Euro, BV 1, ISIN: DE000LB1DHT0, Bewertungstag 20.10.17, wurde beim Adidas-Kurs von 152,00 Euro mit 132,20 – 132,46 Euro taxiert. Dieses Zertifikat wird am 27.10.17 mit 141 Euro zurückbezahlt, wenn die Adidas-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des bei 141 Euro liegenden Caps notiert. Somit ermöglicht dieses Discount-Zertifikat in einem Jahr bei einem bis zu 7-prozentigen Kursrückgang der Aktie einen Ertrag von 6,44 Prozent.

Notiert die Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird dieses Zertifikat mittels der Zuteilung einer Aktie je Zertifikat getilgt. Ein Kapitalverlust (vor Spesen) wird dann entstehen, wenn die gelieferten Adidas-Aktien unterhalb des Kaufkurses des Zertifikates, also unterhalb von 132,46 Euro verkauft werden.

