Zertifikate

Protect Multi Technologie-Anleihe: 7,7% mit Facebook, Apple, Alphabet

Mit einer neuen Protect Multi Technologie-Anleihe können Anleger in einem Jahr bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der Facebook-, der Apple- und der Alphabet-Aktie einen Bruttoertrag von 7,70 Prozent erzielen.

Im Falle der Barriereberührung während der Laufzeit werden Multi-Anleihen, die sich auf mehrere Basiswerte beziehen, mit der Wertentwicklung der am schlechtesten gelaufenen Aktie zurückbezahlt. Für Anleger ist es naturgemäß extrem ärgerlich, wenn sich zwei Basiswerte günstig entwickeln und die Rückzahlung der Anleihe mit der negativen Wertentwicklung jener Aktie getilgt wird, die als einziger Wert abgestürzt ist. Deshalb erscheint ein Investment in Multi-Anleihen auf Aktienkörbe mit relativ hoher Korrelation als durchaus vernünftig.

Derzeit bietet die Erste Group eine neue Protect Multi Technologie-Anleihe an, die sich auf die drei US-Aktien Alphabet C (Dachgesellschaft von Google), Facebook und Apple zusammensetzt. Obwohl die Aktien im Jahresvergleich mit einem Ergebnis von minus 6 Prozent (Apple) bis plus 9 Prozent (Facebook) unterschiedlich hohe Renditen ermöglichten, waren die Kursverläufe der drei Aktien ähnlich.

7,70% Zinsen und 40% Sicherheitspuffer

Die Schlusskurse der Facebook-, der Apple- und der Alphabet C-Aktie vom 28.12.16 werden als Ausübungspreise für die Multi Protect-Anleihe fixiert. Bei 40 Prozent der Ausübungspreise werden sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (28.12.16 bis 22.12.17) aktivierten Barrieren befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und wo die Aktien in einem Jahr notieren werden, bekommen Anleger am 29.12.17 einen Zinskupon in Höhe von 7,70 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Berührt oder unterschreitet während des Beobachtungszeitraumes keiner der drei Aktienkurse auf täglicher Schlusskursbasis die jeweilige Barriere, dann wird die Anleihe am 29.12.17 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Auch dann, wenn alle drei Aktienkurse nach der Barriereberührung einer Aktie am Bewertungstag, dem 22.12.17, wieder oberhalb der Ausübungspreise notieren, wird die Anleihe mit 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich eine oder mehrere Aktie(n) nach der Barriereberührung im Vergleich zum Ausübungspreis im Minus, dann wird die Rückzahlung der Anleihe mit der prozentuellen negativen Wertentwicklung (auf USD-Basis) der am schlechtesten gelaufenen Aktie erfolgen.

Die Erste Group-7,70% Protect Multi Technologie-Anleihe 2016-2017 (II), fällig am 5.7.17, ISIN: AT0000A1PV91, kann derzeit ab einem Mindestanlagevolumen von 3.000 Euro mit 100 Prozent erworben werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Protect Multi Technologie-Anleihe wird in einem Jahr einen Bruttoertrag von 7,70 Prozent abwerfen, wenn keiner der drei Aktienkurse während des gesamten Bobachtungszeitraumes 40 Prozent seines am 28.12.16 festgestellten Schlusskurses verliert.

Quelle: n-tv.de