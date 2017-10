Startseite

0,50% bis 1,75% Zinsen: 3M-Euribor-Minimax-Floater

Mit einem neuen Minimax-Floater auf den 3-Monats-Euribor können Anleger in den nächsten zehn Jahren Zinserträge von 0,50 bis 1,75 Prozent erzielen.

Wer in Anleihen mit langer Laufzeit investiert, muss im Falle eines generellen Zinsanstieges bei einem vorzeitigen Verkauf der Anleihe mit Kursverlusten rechnen. Anleihen mit kurzer Laufzeit und/oder variablen Zinskupons sind hingegen durchaus geeignet, um auch bei einem Zinsanstieg mit verringertem Kapitalverlustrisiko von steigenden Zinsen profitieren zu können.

Der aktuell zur Zeichnung angebotene BayernLB-Minimax-Floater 2017 - 2027 beteiligt Anleger in den nächsten zehn Jahren an einem Anstieg des 3-Monats Euribor auf bis zu 1,75 Prozent.

0,50% Mindest-, 1,75% Maximalkupon

Prinzipiell hängt die Höhe der Zinszahlungen des Minimax-Floaters von der zukünftigen Wertentwicklung des 3-Monats Euribor ab. Der 3-Monats Euribor ist der Zinssatz, den sich europäische Banken mit bester Bonität für Anlagen mit drei Monaten Laufzeit untereinander verrechnen. Bei der Erstellung dieses Beitrages lag dieser Zinssatz bei minus 0,329 Prozent. Wäre für Privatanleger eine direkte Veranlagung zum aktuellen 3-Monats Euribor möglich, dann wäre das Investment mit einem effektiven Kapitalverlust verbunden. Diese Verluste bleiben dem Inhaber des Minimax-Floaters natürlich auf jeden Fall erspart, da der Floater mit einem Mindestzinssatz in Höhe von 0,50 Prozent pro Jahr ausgestattet ist. Auf der anderen Seite begrenzt der Höchstzinssatz von 1,75 Prozent pro Jahr die Renditechancen des Floaters.

Falls sich der 3-Monats Euribor an einem der Zinsermittlungstage, die jeweils zwei Bankgeschäftstage vor der jeweiligen Zinsperiode liegen, zwischen dem Mindestzinssatz und dem Höchstzinssatz befindet, dann wird der an diesem Tag festgestellte 3-Monats Euribor als Zinskupon ausbezahlt. Notiert der Euribor dann beispielsweise bei 1,5 Prozent, so wird der am Ende der Zinsperiode fällig werdende Kupon einem Jahreskupon in Höhe von 1,5 Prozent entsprechen. So lange der 3-Monats Euribor auf seinem aktuellen Niveau von unterhalb von 0,50 Prozent verbleibt, wird die Kuponzahlung in Höhe des Mindestkupons von 0,50 Prozent erfolgen. Da die Höhe der Zinszahlungen alle drei Monate den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst wird, ist die Gefahr großer Kursschwankungen dieses Floaters so lange gering, bis der 3-Monats Euribor den Höchstzinssatz von 1,75 Prozent überschreitet. In diesem Fall sind bei einem vorzeitigen Verkauf des Floaters Kursverluste einzukalkulieren. Am Ende der Laufzeit wird der Floater mit 100 Prozent seines Ausgabepreises getilgt.

Der BayernLB-Minimax-Floater 2017 - 2027, ISIN: DE000BLB46V7, fällig am 25.10.27, kann noch bis 20.10.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieser Floater spricht Anleger mit der Marktmeinung an, dass sich die seit Jahren andauernde Tiefzinsphase noch lange fortsetzen wird. Da sich die Kapitalgarantie des Floaters ausschließlich auf dessen Laufzeitende bezieht, wird ein vorzeitiger Verkauf im Falle eines Zinsanstieges Kapitalverluste verursachen.

Quelle: n-tv.de