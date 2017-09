Startseite

40% Sicherheit, 2 Jahre Laufzeit: 1,75% Europa Anleihe

Wenn der EuroStoxx50-Index in den nächsten zwei Jahren niemals mit 40 Prozent in Minus rutscht, dann ermöglicht die Anleihe einen Jahresbruttorendite von 1,75 Prozent.

Um Jahresrenditen oberhalb der Inflationsrate zu erwirtschaften und somit dem Kaufkraftverlust des Kapitals entgegen zu wirken, ist im Zuge der wahrscheinlich noch länger andauernden Nullzinsphase die Akzeptanz von Risiken notwendig. Im Marktsegment der "Strukturierten" Anleihen und Anlage-Zertifikate auf breit gestreute Aktienindizes finden Anleger mit den unterschiedlichsten Risikobereitschaften eine Vielzahl von geeigneten Anlageprodukten vor, um die Renditechancen ihrer Portfolios aufzubessern.

Für Anleger mit hohem Sicherheitsbedürfnis, denen die Erhaltung der Kaufkraft des Kapitaleinsatzes wichtiger als die hochprozentige Kapitalvermehrung ist, könnte die aktuell zur Zeichnung angebotene Europa–Anleihe der BayernLB für eine Veranlagung interessant sein.

1,75% Zinsen, 40% Sicherheitspuffer

Der EuroStoxx50-Schlusskurs des 11.10.17 wird als Startkurs für die Anleihe fixiert. Bei 60 Prozent des Startkurses wird sich die Barriere befinden, die während des gesamten, vom 12.10.17 bis zum 4.10.19 andauernden Beobachtungszeitraumes aktiviert sein wird. Wird der Startkurs beispielsweise bei 3.400 Indexpunkten ermittelt, dann wird sich die Barriere bei 2.040 Punkten befinden.

Unabhängig von der Wertentwicklung des Index erhalten Investoren nach jedem Laufzeitjahr, erstmals am 11.10.18 einen Zinskupon in Höhe von 1,75 Prozent ausbezahlt. Wenn der EuroStoxx50-Index während der gesamten Beobachtungszeitraumes niemals die Barriere unterschreitet, dann wird die Anleihe am 11.10.19 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Fällt der Index innerhalb des genannten Zeitraumes unter die Barriere, dann wird die Anleihe am Ende mit der tatsächlichen prozentuellen Indexentwicklung im Verhältnis zum Startwert (maximal mit dem Ausgabepreis) zurückbezahlt. Befindet sich der EuroStoxx50-Index nach dem Unterschreiten der Barriere am finalen Bewertungstag beispielsweise bei 50 Prozent des Startwertes, dann wird die Rückzahlung der Anleihe mit 50 Prozent des Ausgabepreises erfolgen.

Die BLB-1,75% Europa-Anleihe auf den EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145), fällig am 11.10.19, ISIN: DE000BLB46R5, kann noch bis 8.1.16 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Wenn der EuroStoxx50-Index in den nächsten zwei Jahren niemals auf das Niveau abstürzt, auf dem er sich bislang zuletzt im Frühjahr 2012 aufgehalten hat, dann ermöglicht die Anleihe eine Bruttojahresrendite von 1,75 Prozent.

Quelle: n-tv.de