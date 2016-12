Rohstoffe

Teuere Schokolade: Expertin: Kakaopreise sinken wieder

Im laufenden Jahr kämpfen Schokoladenhersteller mit einem gestiegenen Kakaopreis. Der Grund liegt in Westafrika. Auch für Nüsse müssen die Unternehmen mehr zahlen. Aber eine Trendwende zeichnet sich Rohstoffanalysten zufolge ab.

Die Kakaopreise sinken Expertenangaben zufolge wieder. In diesem Jahr kämpften Schokoladenhersteller mit einem besonders hohen Kakaopreis. Eine schlechte Zwischenernte in Westafrika trieb die Preise für Kakaobohnen stark nach oben - mittlerweile ist aber Besserung in Sicht, wie Rohstoffanalystin Michaela Kuhl von der Commerzbank erklärte. Die Bank beobachtet, wie sich die Preise für Kakaobohnen - also das unverarbeitete Produkt - entwickeln.

Ein Sprecher des Schokoladenherstellers Ritter Sport berichtet auch von gestiegenen Nusspreisen. Neben Kakao seien vor allem Nüsse der große Kostentreiber: "Das erwarten wir so auch für 2017", sagte er. Lange Jahre hätten sie auf das Prinzip "alle Sorten ein Preis" gesetzt, erklärte der Sprecher.

In diesem Jahr hätten sie ihre Nusstafeln nun ausgegliedert. Sie würden wegen der hohen Nusspreise nun etwas teurer verkauft.

Quelle: n-tv.de